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В амурском управлении приставов все телефоны работают

В амурском управлении приставов все телефоны работают

На пресс-конференции в областном управлении судебных приставов и.о. начальника управления Дмитрий Ткаченко ответил на вопросы, которые задавали зрители «Альфа-канала» и читатели «Амур.инфо»: о том, как проверить свои долги, как дозвониться до приставов, о пропаже документов и другие.

Как узнать свои долги?

«Проще всего это сделать через банк данных исполнительных производств на сайте областного управления ФССП, – рассказал Дмитрий Григорьевич. – Там нужно ввести свои фамилию, имя, отчество и дату рождения. И, если у человека имеется задолженность, ему будет предоставлена вся необходимая информация: сумма, за что долг, кто ведет исполнительное производство. Также существует бесплатное мобильное приложение ФССП России, его можно закачать на любую из широко используемых платформ. По этому приложению можно подписаться на уведомления, и гражданину будут сообщать о появившихся долгах. Через него даже можно подать обращение руководству управления».

Хватает ли в управлении сотрудников?

И.о. руководителя управления признал, что определенная текучка кадрового состава имеется.

«Был период, когда достаточно сильно была заметна текучесть кадров, но этот процесс удалось остановить. Сейчас у нас рабочий вакантный состав – по судебным приставам-исполнителям нехватка составляет всего девять человек. Это средний уровень по стране – до 8,5 %», – пояснил Дмитрий Ткаченко.

Почему не получается дозвониться до приставов-исполнителей?

«Допускаю, что в определенные моменты до пристава можно не дозвониться, – признал Дмитрий Григорьевич. – Например, когда он непосредственно работает с должником. Ситуации бывают весьма накаленные. Но у нас все телефоны работают. Номера размещены на сайте управления. И, если кто-то не смог дозвониться до конкретного судебного пристава, можно позвонить начальнику подразделения, в которое входит сотрудник. В крайнем случае, имеется телефон доверия, звонки на который мы обязаны рассмотреть в течение суток».

Правда ли, что из-за переезда отделов были потеряны документы на должников?

«С того времени, когда я пришел на должность – с ноября 2017 года, – было два или три обращения по поводу утраты документов по должникам. Насколько я помню, в одном случае бумаги случайно попали от одного сотрудника к другому, их вскоре нашли и продолжили работу. В другом случае действительно произошла утрата. Мы обратились в суд, получили дубликат документов и снова продолжили работу. Но у нас вся документация хранится в нашей электронной системе ФСПП России», – пояснил руководитель управления.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Про дозвониться просто полное хаха! Там тупо трубку не берут, впрочем как и в трудинспекции....

  • Белый Ангел

    Белый Ангел
    3 часа назад

    И начальнику не дозвонишься. У судебных приставов беспредел полный. Заезжаем по работе по должнику к приставу, посмотрите, что у нас с должником, счета, почему так долг взыскивается? Она нам, знаете, а я его почему то приостановила. Вопрос: Почему? Я Вам сейчас не могу ответить, у меня народу много, позвоните завтра по этому номеру. Звоним завтра, а трубку так и никто и не взял по сей день. Пока сам не приедешь, в очереди не отстоишь, в кабинет не попадешь, и то не факт, что что-то вразумительного ответят.

  • 123654

    123654
    2 часа назад

    Поддержу, много раз пыталась дозвониться по разным номерам, в разные дни и ни разу мне этого не удалось. Как всегда говорю: связь у них односторонняя, им нужно они звонят.

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Похоже только телефоны там и работают. (((

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Как будто кто-то жаловался на неисправные телефоны. Детский сад.

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