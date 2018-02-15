В Благовещенске таксист грубо нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске автолюбитель Евгений снял на видео грубое нарушение ПДД водителем такси. Мужчина прислал ролик ИА «Амур.инфо». Горожанин надеется, что лихача найдут и оштрафуют.

Видео было снято 14 февраля на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Такси отъехало от дома по адресу: улица Комсомольская, 42, и его водитель пошел на нарушение правил дорожного движения. «Развернулся и через двойную сплошную, через стоп-линию проехал. Народу как-то пофиг на правила», – говорит Евгений.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что таксист нарушил часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев объезда препятствия). Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.