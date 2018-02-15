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15февраля
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сегодня, 15:32 6

В Благовещенске таксист грубо нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске таксист грубо нарушил ПДД (видео)

В Благовещенске автолюбитель Евгений снял на видео грубое нарушение ПДД водителем такси. Мужчина прислал ролик ИА «Амур.инфо». Горожанин надеется, что лихача найдут и оштрафуют.

Видео было снято 14 февраля на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Такси отъехало от дома по адресу: улица Комсомольская, 42, и его водитель пошел на нарушение правил дорожного движения. «Развернулся и через двойную сплошную, через стоп-линию проехал. Народу как-то пофиг на правила», – говорит Евгений.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что таксист нарушил часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, за исключением случаев объезда препятствия). Ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Просмотров всего: 1227

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • EXIT$

    EXIT$
    2 часа назад

    олень..

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Опять "Копеечка"... (

  • славянский

    славянский
    2 часа назад

    ОНИ ВСЕ НАРУШАЮТ !

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    молодец, что прославил гаденыша

  • славянский

    славянский
    2 часа назад

    При повороте налево или направо никогда не уступают дорогу пешеходам,которые идут на зелёный знак светофора,перед носом проскакивают или по пяткам едут

  • Крабик

    Крабик
    34 минуты назад

    Водителя такси не оправдываю, но на если не знать, что там двойная сплошная, и выезжать с того же двора, то вполне можно ехать - под снегом не видно двойная ли там или прерывистая...

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