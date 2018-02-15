Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:53 4

Смена руководства в амурском управлении приставов не повлияет на их работу

Смена руководства в амурском управлении приставов не повлияет на их работу

Отстраненный от должности начальник областного управления судебных приставов Алексей Гришин в годы своего руководства привнес в работу немало нового: публикация имен должников на баннерах, демонтаж незаконных строений, сканирование номеров машин на стоянках. Сейчас амурские приставы их также применяют.

«Сканирование автомобильных номеров с целью выявить должников мы продолжаем, – рассказал и.о. руководителя управления ФССП Дмитрий Ткаченко. – Эта практика примерно одновременно вступила в действие во всех управлениях по России».

Сотрудники продолжают выходить на автостоянки и специальными приборами обнаруживают автомобили должников, сканируя номера.

«В случае появления исполнительных производств о незаконных постройках, мы также будем реализовывать эту меру, – добавил Дмитрий Григорьевич. – Таковые имеются, но у них значительная длительность исполнения. Прежде чем довести дело до сноса, мы обязаны уведомить должника надлежащим образом, дать ему срок на самостоятельный снос, затем наложить штраф, дождаться сроков возможного обжалования.

Только после этого мы объявляем конкурс организаций, которые могли бы снести эти незаконные постройки. Когда после конкурса появляется подрядчик, мы из федерального бюджета запрашиваем средства на оплату его работы. Кроме того, за счет имущества должника мы должны восполнить траты из федерального бюджета».

Просмотров всего: 978

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Егорий

    Егорий
    4 часа назад

    Не повлияет на их работу... Т.е. как раньше балду пинали, так и дальше будут?

  • Янyа

    Янyа
    4 часа назад

    Вот очень жаль, что не повлияет. Надо бы, чтобы они как-то шевелились.

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Егорий

    Не повлияет на их работу... Т.е. как раньше балду пинали, так и дальше будут?



    согласно "должностных обязанностей"))

  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    Что то они на берегу зеи , Амурская 1 сносили но не доконца сделали вид работли , а там снова строят.Смешно.

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурчане перевели деньги семьям пассажиров, погибших при крушении Ан-148
Происшествия 2

В Благовещенске при выезде с парковки одна машина ударила другую (видео)
Общество

Пассажиры аварийного рейса должны вылететь из Благовещенска поздно вечером
Общество

На улице Кузнечной из-за порыва дом остался без воды (видео)