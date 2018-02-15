Смена руководства в амурском управлении приставов не повлияет на их работу

«Сканирование автомобильных номеров с целью выявить должников мы продолжаем, – рассказал и.о. руководителя управления ФССП Дмитрий Ткаченко. – Эта практика примерно одновременно вступила в действие во всех управлениях по России».

Сотрудники продолжают выходить на автостоянки и специальными приборами обнаруживают автомобили должников, сканируя номера.

«В случае появления исполнительных производств о незаконных постройках, мы также будем реализовывать эту меру, – добавил Дмитрий Григорьевич. – Таковые имеются, но у них значительная длительность исполнения. Прежде чем довести дело до сноса, мы обязаны уведомить должника надлежащим образом, дать ему срок на самостоятельный снос, затем наложить штраф, дождаться сроков возможного обжалования.

Только после этого мы объявляем конкурс организаций, которые могли бы снести эти незаконные постройки. Когда после конкурса появляется подрядчик, мы из федерального бюджета запрашиваем средства на оплату его работы. Кроме того, за счет имущества должника мы должны восполнить траты из федерального бюджета».