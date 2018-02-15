Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:49 0

В амурском селе Большая Сазанка пропал мужчина

В амурском селе Большая Сазанка пропал мужчина
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция разыскивает Андрея Дружинина. Житель села Большая Сазанка Серышевского района 16 января ушел из дома и пропал.

Андрей Владимирович 1963 года рождения. Его рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой. Из особых примет: на левой кисти между большим и указательным пальцами – татуировка синего цвета в виде буквы «С», отсутствует большинство зубов.

На момент ухода был одет в куртку серого цвета с красной горизонтальной полосой на груди, джинсы серого цвета и черные кроссовки. При себе пропавший имел документы на свое имя и мобильный телефон, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-14 и 8 (4162) 59-41-05.

Просмотров всего: 706

#происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Амурчане перевели деньги семьям пассажиров, погибших при крушении Ан-148
Происшествия 2

В Благовещенске при выезде с парковки одна машина ударила другую (видео)
Общество

Пассажиры аварийного рейса должны вылететь из Благовещенска поздно вечером
Общество

На улице Кузнечной из-за порыва дом остался без воды (видео)