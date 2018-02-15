В амурском селе Большая Сазанка пропал мужчина

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В Приамурье полиция разыскивает Андрея Дружинина. Житель села Большая Сазанка Серышевского района 16 января ушел из дома и пропал.

Андрей Владимирович 1963 года рождения. Его рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с сединой. Из особых примет: на левой кисти между большим и указательным пальцами – татуировка синего цвета в виде буквы «С», отсутствует большинство зубов.

На момент ухода был одет в куртку серого цвета с красной горизонтальной полосой на груди, джинсы серого цвета и черные кроссовки. При себе пропавший имел документы на свое имя и мобильный телефон, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07, 8 (4162) 59-41-14 и 8 (4162) 59-41-05.