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15февраля
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сегодня, 14:43 0

Станет чуть прохладнее: прогноз погоды в Амурской области на 16 февраля

Станет чуть прохладнее: прогноз погоды в Амурской области на 16 февраля
Фото: sputnik-georgia.ru

В Амурской области 16 февраля ночью и днем ожидается небольшая облачность. Местами по северо-западным районам пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами ускоряясь до 12 метров секунду.

Температура ночью составит минус 22…27 градусов, в отдельных районах – минус 32…37. Днем термометры покажут 11…16 градусов мороза, местами по северу – минус 18…23.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 20…22 градусов, днем термометры покажут – минус 11…13, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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