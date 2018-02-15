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15февраля
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сегодня, 14:30 10

В парке Дружбы может появиться фонтан в виде дракона

В парке Дружбы может появиться фонтан в виде дракона
Фото: твгород.рф

Для четырех участков, вошедших в список территорий, претендующих на благоустройство, в администрации Благовещенска уже разработали дизайн-проекты. Всего в список самых популярных по предложениям благовещенцев вошли 7 общественных мест.

Дизайн-проекты для четырех территорий из семи уже разработали. Так, в северной части парка Дружбы может появиться лебединый пруд и фонтан в виде дракона. На рейтинговое голосование выдвинут еще одну территорию микрорайона – сквер возле кинотеатра «Харбин». По проекту, там стоит не только отремонтировать фонтан, но и оборудовать новые тротуары и клумбы, скамейки и ограждения. У фонтана «Бабочка», который располагается в центре Благовещенска, по проекту, – обновление цветников, плитки и других объектов благоустройства. Еще один дизайн-проект подготовили для сквера в переулке Крестьянском – здесь могут установить скульптуры, детскую и спортивную площадки.

Дизайн-проекты оставшихся трех наиболее крупных и масштабных претендентов на благоустройство еще находятся в разработке – это сквер возле Зеленой, 30, площади имени Ленина и территории возле больницы на Краснофлотской, 128.

18 февраля все проекты представят на суд горожан. Их презентуют в 13:30 на набережной Амура в районе детской площадки. Там жители города смогут не только ознакомиться с разработанными дизайн-проектами, но и предложить свои идеи для их усовершенствования.

«На набережной реки Амур 18 февраля будут установлены баннеры с разработанными проектами. Для консультаций, пояснений и приема предложений по дизайн-проектам на месте будут работать специалисты управления архитектуры. Будет организована возможность письменной подачи замечаний или предложений по проектам, которые будут рассматриваться и учитываться при дальнейшей работе по благоустройству данных участков», – отметил начальник городского управления архитектуры и градостроительства Алексей Раханский.

Семь территорий определили по итогам сбора предложений, который проходил с 15 января по 9 февраля. Эти участки претендуют на реконструкцию в рамках программы «Городская среда».

Сбор предложений проходил в 6 городах Приамурья, всего для голосования отобрали 36 территорий.

Финальные варианты дизайн-проектов будут выставлены на общественное рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. Проголосовать за общественную территорию можно будет на всех избирательных участках Благовещенска.

Просмотров всего: 489

#выборы #строительство

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    4 часа назад

    А может и не появиться..

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад



    фонтан в виде дракона



    Китайский дракон, амурскую "...бабочку шмяк, шмяк, шмяк..."(казачья народная песня)

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    3 часа назад

    А сквер возле Харбина - это разве не частная территория хозяина "ОтиДО"? Пусть и благоустраивает... Какие-то бестолковые решения у современных "управленцев" городских

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    позитивный

    А может и не появиться..



    с языка снял :)))

  • хаййп

    хаййп
    3 часа назад

    Пусть появится

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    3 часа назад

    Парк Дружбы - это единственный такой оазис притяжения к отдыху в спальне Благовещенска (Микрахе). Особенно когда им занялись профессионалы из ОКЦ. Все обоснованные требования по благоустройству и расширению этого места надо выполнять в первую очередь. Т. к. Новый город уже там!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    "в северной части парка Дружбы может появиться лебединый пруд"

    Эээ, а лебедей спросили? Им как там будет?!

    "и фонтан в виде дракона"

    Любующийся видом китайской стены и православного храма

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Тогдта надо Георгия ставить,поражающего его чем нибудь!:)

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    ЛайКа

    "в северной части парка Дружбы может появиться лебединый пруд"

    Эээ, а лебедей спросили? Им как там будет?!

    "и фонтан в виде дракона"

    Любующийся видом китайской стены и православного храма



    С кошерным шашлыком и беседками.

  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    щас на зарплатах учителей сэкономят и отремонтируют парк

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