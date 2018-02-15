В парке Дружбы может появиться фонтан в виде дракона

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Для четырех участков, вошедших в список территорий, претендующих на благоустройство, в администрации Благовещенска уже разработали дизайн-проекты. Всего в список самых популярных по предложениям благовещенцев вошли 7 общественных мест.

Дизайн-проекты для четырех территорий из семи уже разработали. Так, в северной части парка Дружбы может появиться лебединый пруд и фонтан в виде дракона. На рейтинговое голосование выдвинут еще одну территорию микрорайона – сквер возле кинотеатра «Харбин». По проекту, там стоит не только отремонтировать фонтан, но и оборудовать новые тротуары и клумбы, скамейки и ограждения. У фонтана «Бабочка», который располагается в центре Благовещенска, по проекту, – обновление цветников, плитки и других объектов благоустройства. Еще один дизайн-проект подготовили для сквера в переулке Крестьянском – здесь могут установить скульптуры, детскую и спортивную площадки.

Дизайн-проекты оставшихся трех наиболее крупных и масштабных претендентов на благоустройство еще находятся в разработке – это сквер возле Зеленой, 30, площади имени Ленина и территории возле больницы на Краснофлотской, 128.

18 февраля все проекты представят на суд горожан. Их презентуют в 13:30 на набережной Амура в районе детской площадки. Там жители города смогут не только ознакомиться с разработанными дизайн-проектами, но и предложить свои идеи для их усовершенствования.

«На набережной реки Амур 18 февраля будут установлены баннеры с разработанными проектами. Для консультаций, пояснений и приема предложений по дизайн-проектам на месте будут работать специалисты управления архитектуры. Будет организована возможность письменной подачи замечаний или предложений по проектам, которые будут рассматриваться и учитываться при дальнейшей работе по благоустройству данных участков», – отметил начальник городского управления архитектуры и градостроительства Алексей Раханский.

Семь территорий определили по итогам сбора предложений, который проходил с 15 января по 9 февраля. Эти участки претендуют на реконструкцию в рамках программы «Городская среда».

Сбор предложений проходил в 6 городах Приамурья, всего для голосования отобрали 36 территорий.

Финальные варианты дизайн-проектов будут выставлены на общественное рейтинговое голосование 18 марта 2018 года. Проголосовать за общественную территорию можно будет на всех избирательных участках Благовещенска.