В Приамурье из 17 тысяч должников алименты исправно платят только 269

Работа с неплательщиками алиментов занимает немалую часть работы приставов. В 2017 году управлением было возбуждено 555 уголовных дел, 537 из них – по алиментам. В Амурской области в 2017 году было 17 тысяч должников, и только 269 амурчан исправно платили деньги.

«Уголовное дело – крайняя мера по должникам по алиментам. Пристав должен доказать, что у должника была возможность платить алименты, и он злостно уклонялся от их уплаты», – рассказал Дмитрий Ткаченко.

В 2017 году средний долг по алиментам на одного человека в Амурской области составил 151 тысячу рублей по должникам. 269 амурчан добросовестно выплачивают алименты, а общее количество должников – 17 тысяч человек. Некоторые из них должны свыше полумиллиона рублей каждый.

Причем, это не только недобросовестные отцы. Дмитрий Ткаченко пояснил, что имеется и немало женщин. Кроме того, имеется около 300 исполнительных производств, заведенных в отношении детей, которые не поддерживают своих престарелых родителей.