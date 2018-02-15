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В Приамурье из 17 тысяч должников алименты исправно платят только 269

В Приамурье из 17 тысяч должников алименты исправно платят только 269

Работа с неплательщиками алиментов занимает немалую часть работы приставов. В 2017 году управлением было возбуждено 555 уголовных дел, 537 из них – по алиментам. В Амурской области в 2017 году было 17 тысяч должников, и только 269 амурчан исправно платили деньги.

«Уголовное дело – крайняя мера по должникам по алиментам. Пристав должен доказать, что у должника была возможность платить алименты, и он злостно уклонялся от их уплаты», – рассказал Дмитрий Ткаченко.

В 2017 году средний долг по алиментам на одного человека в Амурской области составил 151 тысячу рублей по должникам. 269 амурчан добросовестно выплачивают алименты, а общее количество должников – 17 тысяч человек. Некоторые из них должны свыше полумиллиона рублей каждый.

Причем, это не только недобросовестные отцы. Дмитрий Ткаченко пояснил, что имеется и немало женщин. Кроме того, имеется около 300 исполнительных производств, заведенных в отношении детей, которые не поддерживают своих престарелых родителей.

Просмотров всего: 593

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    5 часов назад

    Из 17000 только 269 официально работают?

  • КанзаС

    КанзаС
    5 часов назад

    Спермодоноры...БГГ!

  • Johnny_B

    Johnny_B
    5 часов назад

    Мартовская Зима

    Из 17000 только 269 официально работают?



    что-то тоже меня несколько цифры эти смущают. неужели реально на всю область из всех алиментщиков всего лишь 269 человек исправно платят?

    или таки после проработки из 17000 неплательщиков 269 исправились?

    опять как-то писаки криво инфу подают

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    остальные платят.

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад



    Работа с неплательщиками алиментов занимает немалую часть работы приставов. В Амурской области в 2017 году было 17 тысяч должников, и только 269 амурчан исправно платили деньги



    Вот такая "немалая чать работы приставов" )))) В таком случае надо бы застатвить платить алименты оставшимся 16 731 матерям этих самых приставов, ну, что бы "работа с неплательщиками алмиментов" стала "малой частью" их работы )))

  • Алгебра

    Алгебра
    5 часов назад

    Последнее предложение удивило. Неужели родители подают в суд на детей. Что же за семьи такие - одни не помогают, другие судятся.(

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    с пенсиями беда в стране. (ну кроме военных и таких же)

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    Алгебра

    Последнее предложение удивило. Неужели родители подают в суд на детей. Что же за семьи такие - одни не помогают, другие судятся.(



    престарелая алкашня, которым на бухло стало не хватать и которых не успели по каким то причинам лишить родительских прав. по закону - имеют право.

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    Алгебра

    Последнее предложение удивило. Неужели родители подают в суд на детей. Что же за семьи такие - одни не помогают, другие судятся.(



    Дауж! А бывает и такое



    В Благовещенске продолжается расследование убийства семьи, совершенное в 2017 году. Версий случившегося много, однако подозреваемый в убийстве пока только один – взрослый сын семейной пары.

    http://forum.amur.info/news/147482/?page=last



    Наверное, достали пропойцы родители ("престарелая алкашня") сыночка постоянными требованиями инвестиций на бутылку.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    4 часа назад

    123.rewq

    Наверное, достали пропойцы родители ("престарелая алкашня") сыночка постоянными требованиями инвестиций на бутылку.



    т.е. ты раскрыл дело: сын порезал родителей за то, что они подали на него на алименты. это только прочитав статью где про алименты ни словечка... ты крут, чО уж.

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    Johnny_B

    123.rewq

    Наверное, достали пропойцы родители ("престарелая алкашня") сыночка постоянными требованиями инвестиций на бутылку.



    т.е. ты раскрыл дело: сын порезал родителей за то, что они подали на него на алименты. это только прочитав статью где про алименты ни словечка... ты крут, чО уж.



    Ну вот... так и думал што обидитца

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