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15февраля
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сегодня, 13:28 4

Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства: полный список

Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства: полный список
Фото: fainaidea.com

Жители Приамурья определили 36 самых популярных общественных территорий. Предложения от граждан в 6 городах закончили принимать 10 февраля. Сейчас в муниципалитетах готовят дизайн-проекты территорий.

Из 41 492 предложений жителей Амурской области комиссии выбрали 36 самых популярных мест. Свои предложения внесли жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи.

Больше всего общественных территорий на рейтинговое голосование вынесут в Райчихинске – в список вошли 8 территорий:

  1. – сквер около ЗАГСа по улице Победы;
  2. – мемориальный комплекс по ул. Пионерская;
  3. – детская спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Комсомольская, дом № 7, 47 и Музыкальная, дом № 26;
  4. – спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Победы, дома № 52 – 58;
  5. – городской фонтан на ул. Победы;
  6. – пляж озера «Ремзаводское» по ул. Литейная;
  7. – детская спортивная площадка на ул. Победы, дома № 57 – 63;
  8. – стадион и территория клуба в поселке Зельвино на улице Ворошилова около дома №4.

В Благовещенске в рейтинговое голосование включат 7 территорий:

  1. – сквер квартала 433 – в районе ул. Зеленая, дом № 30;
  2. – парк в 400 квартале (парк Дружбы), граница которого проходит по ул. Калинина – Новотроицкое шоссе;
  3. – сквер с фонтаном в 408 квартале, в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ;
  4. – сквер с фонтаном в 65 квартале, площадь Ленина в районе ул. Пионерская – ул. Ленина – ул. Краснофлотская;
  5. – сквер с фонтаном «Бабочка» в 42 квартале, в районе ул. 50 лет Октября, дом №26;
  6. – сквер 418 квартала, Амурская областная больница восстановительного лечения по ул. Краснофлотская;
  7. – сквер 133 квартала, в районе пер. Крестьянский – ул. Мухина.

Также 7 мест выбрали в Белогорске:

  1. – сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный»;
  2. – территория городского парка;
  3. – территория бывшего парка им. Дзержинского;
  4. – сквер им. Луценко;
  5. – сквер «Зеленый городок»;
  6. – парк микрорайона «Амурсельмаш»;
  7. – территория в районе ЗАГСа.

В остальных городах области в список вошло меньшее число общественных мест. В Свободном таких оказалось пять:

  1. – сквер в районе 442-443 кварталов, между улиц Комарова и Октябрьская;
  2. – зеленая зона 464 квартала в переулке Механический;
  3. – зеленая зона 405 квартала, ул. Куйбышева - ул. Кирова;
  4. – памятник основанию города, квартал 1а, ул. Ленина, - ул. М-Чесноковская;
  5. – памятник М. Гайдаю, 44 квартал, ул. 50 лет Октября – ул. Зейская.

Столько же общественных территорий выбрали в Тынде:

  1. – парк культуры и отдыха,
  2. – площадь 25-летия БАМа,
  3. – сквер по ул. Красная Пресня около здания №47,
  4. – пляжная зона;
  5. – спортивная площадка по ул. Спортивная, район МОБУ СОШ № 2 и МДОБУ ДС №3 «Радуга».

В городе Зея самыми популярными оказались четыре территории:

  1. – парк культуры и отдыха;
  2. – площадь имени Шохина;
  3. – парк 40-летия Победы;
  4. – площадь Ленина.

По благоустройству всех территорий в настоящее время разрабатываются дизайн-проекты. Лучшие из них будут выбраны амурчанами на итоговом голосовании, которое состоится 18 марта 2018 года.

Просмотров всего: 758

#выборы #конкурсы #строительство

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Комментарии
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  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    5 часов назад

    http://blogs.amur.info/829/8618/

    Эскизный проект фонтана "Бабочка" готов! Фонтан будет новым, территория превратится в райский уголок.

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад



    Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства





    Галина Одинцова

    http://blogs.amur.info/829/8618/

    Эскизный проект фонтана "Бабочка" готов! Фонтан будет новым, территория превратится в райский уголок.



    --

    новые фонтаны с бабочками накроют 36 "райских уголков" амурского Эдема, космические корабли, с местного космопорта, отправятся бороздить пространства вселенной до самых лунных поверхностей, нирвана опустится на благословенные головы амурчан...)))

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    4 часа назад

    123.rewq Галина Одинцова



    Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства





    Галина Одинцова

    http://blogs.amur.info/829/8618/

    Эскизный проект фонтана "Бабочка" готов! Фонтан будет новым, территория превратится в райский уголок.



    --

    новые фонтаны с бабочками накроют 36 "райских уголков" амурского Эдема, космические корабли, с местного космопорта, отправятся бороздить пространства вселенной до самых лунных поверхностей, нирвана опустится на благословенные головы амурчан...)))



    ты главное на выборы приди

    все будет

    явка позарез нужна

  • lediblag

    lediblag
    2 часа назад

    Эскизные проекты готовы и по всем остальным территориям. Я сама живу в центре города, но за "Бабочку" голосовать не буду. Благоустроить ночлежку и баню для бомжей можно устроить и в другом месте и не за бюджетные деньги. И как вы избавитесь там от голубей?

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