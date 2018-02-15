Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства: полный список

Фото: fainaidea.com

Жители Приамурья определили 36 самых популярных общественных территорий. Предложения от граждан в 6 городах закончили принимать 10 февраля. Сейчас в муниципалитетах готовят дизайн-проекты территорий.

Из 41 492 предложений жителей Амурской области комиссии выбрали 36 самых популярных мест. Свои предложения внесли жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи.

Больше всего общественных территорий на рейтинговое голосование вынесут в Райчихинске – в список вошли 8 территорий:

– сквер около ЗАГСа по улице Победы; – мемориальный комплекс по ул. Пионерская; – детская спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Комсомольская, дом № 7, 47 и Музыкальная, дом № 26; – спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Победы, дома № 52 – 58; – городской фонтан на ул. Победы; – пляж озера «Ремзаводское» по ул. Литейная; – детская спортивная площадка на ул. Победы, дома № 57 – 63; – стадион и территория клуба в поселке Зельвино на улице Ворошилова около дома №4.

В Благовещенске в рейтинговое голосование включат 7 территорий:

– сквер квартала 433 – в районе ул. Зеленая, дом № 30; – парк в 400 квартале (парк Дружбы), граница которого проходит по ул. Калинина – Новотроицкое шоссе; – сквер с фонтаном в 408 квартале, в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ; – сквер с фонтаном в 65 квартале, площадь Ленина в районе ул. Пионерская – ул. Ленина – ул. Краснофлотская; – сквер с фонтаном «Бабочка» в 42 квартале, в районе ул. 50 лет Октября, дом №26; – сквер 418 квартала, Амурская областная больница восстановительного лечения по ул. Краснофлотская; – сквер 133 квартала, в районе пер. Крестьянский – ул. Мухина.

Также 7 мест выбрали в Белогорске:

– сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный»; – территория городского парка; – территория бывшего парка им. Дзержинского; – сквер им. Луценко; – сквер «Зеленый городок»; – парк микрорайона «Амурсельмаш»; – территория в районе ЗАГСа.

В остальных городах области в список вошло меньшее число общественных мест. В Свободном таких оказалось пять:

– сквер в районе 442-443 кварталов, между улиц Комарова и Октябрьская; – зеленая зона 464 квартала в переулке Механический; – зеленая зона 405 квартала, ул. Куйбышева - ул. Кирова; – памятник основанию города, квартал 1а, ул. Ленина, - ул. М-Чесноковская; – памятник М. Гайдаю, 44 квартал, ул. 50 лет Октября – ул. Зейская.

Столько же общественных территорий выбрали в Тынде:

– парк культуры и отдыха, – площадь 25-летия БАМа, – сквер по ул. Красная Пресня около здания №47, – пляжная зона; – спортивная площадка по ул. Спортивная, район МОБУ СОШ № 2 и МДОБУ ДС №3 «Радуга».

В городе Зея самыми популярными оказались четыре территории:

– парк культуры и отдыха; – площадь имени Шохина; – парк 40-летия Победы; – площадь Ленина.

По благоустройству всех территорий в настоящее время разрабатываются дизайн-проекты. Лучшие из них будут выбраны амурчанами на итоговом голосовании, которое состоится 18 марта 2018 года.