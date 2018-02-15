Амурчане выбрали 36 территорий для благоустройства: полный список
Жители Приамурья определили 36 самых популярных общественных территорий. Предложения от граждан в 6 городах закончили принимать 10 февраля. Сейчас в муниципалитетах готовят дизайн-проекты территорий.
Из 41 492 предложений жителей Амурской области комиссии выбрали 36 самых популярных мест. Свои предложения внесли жители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Тынды, Райчихинска и Зеи.
Больше всего общественных территорий на рейтинговое голосование вынесут в Райчихинске – в список вошли 8 территорий:
- – сквер около ЗАГСа по улице Победы;
- – мемориальный комплекс по ул. Пионерская;
- – детская спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Комсомольская, дом № 7, 47 и Музыкальная, дом № 26;
- – спортивная площадка в районе жилых домов по ул. Победы, дома № 52 – 58;
- – городской фонтан на ул. Победы;
- – пляж озера «Ремзаводское» по ул. Литейная;
- – детская спортивная площадка на ул. Победы, дома № 57 – 63;
- – стадион и территория клуба в поселке Зельвино на улице Ворошилова около дома №4.
В Благовещенске в рейтинговое голосование включат 7 территорий:
- – сквер квартала 433 – в районе ул. Зеленая, дом № 30;
- – парк в 400 квартале (парк Дружбы), граница которого проходит по ул. Калинина – Новотроицкое шоссе;
- – сквер с фонтаном в 408 квартале, в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу ОКЦ;
- – сквер с фонтаном в 65 квартале, площадь Ленина в районе ул. Пионерская – ул. Ленина – ул. Краснофлотская;
- – сквер с фонтаном «Бабочка» в 42 квартале, в районе ул. 50 лет Октября, дом №26;
- – сквер 418 квартала, Амурская областная больница восстановительного лечения по ул. Краснофлотская;
- – сквер 133 квартала, в районе пер. Крестьянский – ул. Мухина.
Также 7 мест выбрали в Белогорске:
- – сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный»;
- – территория городского парка;
- – территория бывшего парка им. Дзержинского;
- – сквер им. Луценко;
- – сквер «Зеленый городок»;
- – парк микрорайона «Амурсельмаш»;
- – территория в районе ЗАГСа.
В остальных городах области в список вошло меньшее число общественных мест. В Свободном таких оказалось пять:
- – сквер в районе 442-443 кварталов, между улиц Комарова и Октябрьская;
- – зеленая зона 464 квартала в переулке Механический;
- – зеленая зона 405 квартала, ул. Куйбышева - ул. Кирова;
- – памятник основанию города, квартал 1а, ул. Ленина, - ул. М-Чесноковская;
- – памятник М. Гайдаю, 44 квартал, ул. 50 лет Октября – ул. Зейская.
Столько же общественных территорий выбрали в Тынде:
- – парк культуры и отдыха,
- – площадь 25-летия БАМа,
- – сквер по ул. Красная Пресня около здания №47,
- – пляжная зона;
- – спортивная площадка по ул. Спортивная, район МОБУ СОШ № 2 и МДОБУ ДС №3 «Радуга».
В городе Зея самыми популярными оказались четыре территории:
- – парк культуры и отдыха;
- – площадь имени Шохина;
- – парк 40-летия Победы;
- – площадь Ленина.
По благоустройству всех территорий в настоящее время разрабатываются дизайн-проекты. Лучшие из них будут выбраны амурчанами на итоговом голосовании, которое состоится 18 марта 2018 года.
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