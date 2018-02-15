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сегодня, 13:20 2

Амурские приставы за год взыскали с должников более 4 миллиардов рублей

Амурские приставы за год взыскали с должников более 4 миллиардов рублей

В 2017 году амурские судебные приставы взыскали с различных должников более четырех миллиардов рублей. Из них 140 миллионов попали в областной бюджет. Об этом на пресс-конференции рассказал и.о. руководителя областного управления Дмитрий Ткаченко.

На встрече подводились итоги работы службы судебных приставов в Амурской области. Для управления год был сложным: в июне 2017 года руководителя Алексея Гришина отстранили от должности, Дмитрий Ткаченко возглавил областное управление только 1 ноября и пока находится в статусе исполняющего обязанности – назначение еще согласуется.

«По итогам работы за 2017 год сотрудники управления оформили более 579 тысяч исполнительных документов. Общая сумма взысканий свыше четырех миллиардов рублей. Акцент делался на социальные взыскания: поступления в бюджет, алименты, платежи в сфере ЖКХ», – рассказал Дмитрий Григорьевич.

В пользу кредитных организаций в 2017 году было взыскано более 990 миллионов рублей. Почти 33 тысячи амурчан были ограничены в праве выезда за границу, 5 000 из них – должники по алиментам. В результате применения этой меры удалось взыскать 96 миллионов рублей.

Также приставы занимались обеспечением установленного порядка деятельности судов – за год не было ни одного происшествия в судах. В этот период сотрудники изъяли более двух тысяч различных запрещенных предметов, которые пытались пронести в здание суда.

Кроме того, приставы выдворили 123 гражданина, незаконно находившихся на территории России.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    5 часов назад

    интересно, а что это за 2 тысячи предметов? был бы нож или взрывчатка - статистика бы пополнилась другими данными, но тут сухо.

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