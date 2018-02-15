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15февраля
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сегодня, 13:03 0

Пассажиры рейса, аварийно севшего в Благовещенске, вылетят ориентировочно в 18:00

Пассажиры рейса, аварийно севшего в Благовещенске, вылетят ориентировочно в 18:00

Пассажиры авиарейса, который 15 февраля совершил аварийную посадку в Благовещенске, вылетят в Якутск позже. Если раньше речь шла о времени вылета в 13:30, то теперь это должно произойти примерно в 18:00, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Ожидается, что резервный борт прилетит в Благовещенск из Якутска в 17:00. Примерно час уйдет на его обслуживание, и лайнер должен будет вылететь в Якутск с пассажирами около 18 часов.

В ожидании вылета людей разместили в гостинице областного центра.

Как сообщало Амур.инфо, утром 15 февраля в аэропорту столицы Приамурья совершил аварийную посадку пассажирский лайнер, выполнявший рейс № 498 Благовещенск – Якутск. Самолет вылетел в Якутию, но через некоторе время был вынужден вернуться, так как возникли проблемы с одним из двигателей.

По данным сайта Russianplanes.net, лайнер, который совершил аварийную посадку, находится в эксплуатации с 19 апреля 1973 года, то есть более 44 лет.

Фото: russianplanes.net

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#происшествия #транспорт

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