Пассажиры рейса, аварийно севшего в Благовещенске, вылетят ориентировочно в 18:00

Ожидается, что резервный борт прилетит в Благовещенск из Якутска в 17:00. Примерно час уйдет на его обслуживание, и лайнер должен будет вылететь в Якутск с пассажирами около 18 часов.

В ожидании вылета людей разместили в гостинице областного центра.

Как сообщало Амур.инфо, утром 15 февраля в аэропорту столицы Приамурья совершил аварийную посадку пассажирский лайнер, выполнявший рейс № 498 Благовещенск – Якутск. Самолет вылетел в Якутию, но через некоторе время был вынужден вернуться, так как возникли проблемы с одним из двигателей.

По данным сайта Russianplanes.net, лайнер, который совершил аварийную посадку, находится в эксплуатации с 19 апреля 1973 года, то есть более 44 лет.

Фото: russianplanes.net