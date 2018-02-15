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15февраля
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сегодня, 12:40 7

Следствие: все указывает на то, что семейную пару в Благовещенске убил сын

Следствие: все указывает на то, что семейную пару в Благовещенске убил сын

В Благовещенске продолжается расследование убийства семьи, совершенное в 2017 году. Версий случившегося много, однако подозреваемый в убийстве пока только один – взрослый сын семейной пары.

Те проведенные экспертизы, результаты которых уже получены, не позволяют сделать однозначный вывод по поводу трагедии. «Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что в коттедже мог быть кто-то еще, однозначно нет. Есть сомнения в ряде данных, полученных в ходе расследования, поэтому мы сейчас все эти вопросы решаем. Если будет получена информация о конкретном лице, которое там могло еще присутствовать, то, соответственно, будут делаться выводы», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщало Амур.инфо, в марте 2017 года в одном из коттеджей Плодопитомника были найдены убитыми трое – семейная пара и их взрослый сын. На телах были множественные ножевые ранения. Позже стало известно, что убийство мог совершить сын семейной пары. Он сначала убил родителей, а потом себя.

Просмотров всего: 6213

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    ОЧЕНЬ СТРАННО, КАК МОЖНО УБИТЬ СЕБЯ НОЖОМ?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Примерно, вот так:

  • OT

    OT
    6 часов назад

    Ага под ньюанс расследования можно нарисовать и схему суицида и как это сделать проще и т.д. Но на это статья уголовная имеется по поводу размещения технологий суицидальной инфы

  • Жэка

    Жэка
    5 часов назад

    Когда найдено два и более трупов - это вообще подарок для следствия!

    Можно одного из убитых обвинить в том, что он убил всех остальных, а потом - себя.

    И всем хорошо, правда?

    И движений меньше.

  • foxik62

    foxik62
    38 минут назад

    В Украине, помнится, министр МВД сам себе дважды стрелял в голову...

  • Rusantik

    Rusantik
    33 минуты назад

    Алиса65

    ОЧЕНЬ СТРАННО, КАК МОЖНО УБИТЬ СЕБЯ НОЖОМ?



    харакири

  • Myxira

    Myxira
    10 минут назад

    Rusantik

    Алиса65

    ОЧЕНЬ СТРАННО, КАК МОЖНО УБИТЬ СЕБЯ НОЖОМ?



    харакири



    У нас в гарнизоне молодая женщина себя ножом убила ударом в область сердца. Подготовилась, отвезла ребенка родителям, оставила сумасшедшую записку. У нее на тот момент крыша конкретно ехала: несла чушь об инопланетянах, которые за ней уже вылетели, общалась с ними посредством телепатии. Сама она по образованию криминалист, какое-то время работала по специальности. Вколола себе что-то "расслабляющее мышцы" (гарнизонные сплетни) и закололась... Муж на службе был - так его доооолго таскали, соседей, сослуживцев-свидетелей опрашивали: убитая дома одна, дверь, окна изнутри закрыты, записка написана самостоятельно, ампулы, шприц - все своими руками и пр.

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