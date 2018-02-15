Следствие: все указывает на то, что семейную пару в Благовещенске убил сын

В Благовещенске продолжается расследование убийства семьи, совершенное в 2017 году. Версий случившегося много, однако подозреваемый в убийстве пока только один – взрослый сын семейной пары.

Те проведенные экспертизы, результаты которых уже получены, не позволяют сделать однозначный вывод по поводу трагедии. «Каких-либо данных, свидетельствующих о том, что в коттедже мог быть кто-то еще, однозначно нет. Есть сомнения в ряде данных, полученных в ходе расследования, поэтому мы сейчас все эти вопросы решаем. Если будет получена информация о конкретном лице, которое там могло еще присутствовать, то, соответственно, будут делаться выводы», – сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

Как сообщало Амур.инфо, в марте 2017 года в одном из коттеджей Плодопитомника были найдены убитыми трое – семейная пара и их взрослый сын. На телах были множественные ножевые ранения. Позже стало известно, что убийство мог совершить сын семейной пары. Он сначала убил родителей, а потом себя.