В 2017 году почти 4 тысячи амурских семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Оплата ипотеки, покупка и строительство жилья остаются самыми популярными направлениями в распоряжении материнским капиталом. Только в 2017 году средства на эти цели направили 3 860 амурских семей на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Всего за время действия программы поддержки семей, имеющих детей, свои жилищные условия улучшили 25 318 семей на сумму 9,5 миллиарда рублей.

В 2017 году 1 882 семьи частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 800 миллионов рублей, а 1 978 семей улучшили жилищные условия, направив средства на сумму 738 миллионов рублей напрямую на покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств.

Средствами маткапитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей накопительной пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

А с этого года нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) с 1 января получили право на ежемесячную денежную выплату из средств капитала до исполнения ребенку 1,5 лет. Также стало возможным использовать маткапитал на дошкольное образование, не дожидаясь трехлетия ребенка, по факту рождения которого был получен сертификат, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.