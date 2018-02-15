Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:27 0

В марте в Благовещенске начнутся бесплатные курсы для подготовки к Тотальному диктанту

В Благовещенске 14 апреля в пятый раз пройдет образовательная акция Тотальный диктант. Со 2 марта в Амурском государственном университете начнутся подготовительные курсы «Русский по пятницам». Посещать их можно бесплатно.

В рамках курсов пройдет шесть занятий, каждое из которых будет посвящено разбору орфографических и пунктуационных трудностей русского языка и поможет всем желающим повысить уровень грамотности и подготовиться к Тотальному диктанту. Всех, кто хочет вспомнить школьные годы и посидеть за партой, а заодно проверить уровень своей грамотности, ждут в 18:15 в третьей лекционной аудитории главного корпуса АмГУ.

Один урок длится примерно полтора-два часа. Участники повторят теоретический материал и попрактикуются в применении различных правил орфографии и пунктуации.

Темы для занятий курсов разрабатываются Новосибирским экспертным советом акции на основании текста будущего диктанта. Так, организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, поэтому члены экспертного совета решили не исключать его из текста.

Мини-диктанты каждого из занятий для слушателей курсов прочитают теле- и радиожурналисты благовещенских СМИ. По итогам закрытого голосования одному из приглашенных журналистов будет предложена роль диктора в аудитории Тотального диктанта 14 апреля.

В конце марта пройдёт онлайн-подготовка на официальном сайте всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» www.totaldict.ru. Видеозаписи занятий также будут доступны вплоть до 14 апреля.

В 2018 году Тотальный диктант напишут почти в 1 000 городах по всему миру. Во всемирной образовательной акции участвуют русскоговорящие и изучающие русский язык не только в России, но и в Англии, Франции, Германии, Австрии, Эстонии, Греции, ЮАР, Казахстане, Канаде, Колумбии, Австралии, Китае, Вьетнаме, Корее, Японии и других странах мира. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает российская писательница Гузель Яхина.

Просмотров всего: 230

#жизнь

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В 2017 году почти 4 тысячи амурских семей улучшили жилищные условия за счет маткапитала

сегодня, 12:40
Общество 1

Шестилетнему благовещенцу Роме Петрухину нужно больше миллиона рублей на лечение
Общество

Амурчан приглашают на бесплатное обследование в кожно-венерологический диспансер
Общество

«Девушка в тумане», «Секретное досье», «Недруги»: кинопремьеры недели