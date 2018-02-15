В марте в Благовещенске начнутся бесплатные курсы для подготовки к Тотальному диктанту

В Благовещенске 14 апреля в пятый раз пройдет образовательная акция Тотальный диктант. Со 2 марта в Амурском государственном университете начнутся подготовительные курсы «Русский по пятницам». Посещать их можно бесплатно.

В рамках курсов пройдет шесть занятий, каждое из которых будет посвящено разбору орфографических и пунктуационных трудностей русского языка и поможет всем желающим повысить уровень грамотности и подготовиться к Тотальному диктанту. Всех, кто хочет вспомнить школьные годы и посидеть за партой, а заодно проверить уровень своей грамотности, ждут в 18:15 в третьей лекционной аудитории главного корпуса АмГУ.

Один урок длится примерно полтора-два часа. Участники повторят теоретический материал и попрактикуются в применении различных правил орфографии и пунктуации.

Темы для занятий курсов разрабатываются Новосибирским экспертным советом акции на основании текста будущего диктанта. Так, организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, поэтому члены экспертного совета решили не исключать его из текста.

Мини-диктанты каждого из занятий для слушателей курсов прочитают теле- и радиожурналисты благовещенских СМИ. По итогам закрытого голосования одному из приглашенных журналистов будет предложена роль диктора в аудитории Тотального диктанта 14 апреля.

В конце марта пройдёт онлайн-подготовка на официальном сайте всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» www.totaldict.ru. Видеозаписи занятий также будут доступны вплоть до 14 апреля.

В 2018 году Тотальный диктант напишут почти в 1 000 городах по всему миру. Во всемирной образовательной акции участвуют русскоговорящие и изучающие русский язык не только в России, но и в Англии, Франции, Германии, Австрии, Эстонии, Греции, ЮАР, Казахстане, Канаде, Колумбии, Австралии, Китае, Вьетнаме, Корее, Японии и других странах мира. Столицей акции в этом году выбран Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает российская писательница Гузель Яхина.