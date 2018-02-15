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Шестилетнему благовещенцу Роме Петрухину нужно больше миллиона рублей на лечение

Шестилетнему благовещенцу Роме Петрухину нужно больше миллиона рублей на лечение

Маленькому благовещенцу Роме Петрухину вновь требуется помощь. Шестилетний мальчик не может ходить и жалуется на боли в ногах. Это заболевание грозит ему ранней смертью. Китайские медики дают надежду на выздоровление, но лечение дорогостоящее – 1 миллион 200 тысяч рублей. Семья просит помочь неравнодушных.

Каждое движение маленькому Роме даётся с большим трудом. Расслабиться и хоть немного забыть о болезни ему помогает аквареабилитация. Плаванием Рома занимается три года, и уже после первого занятия он научился лежать на воде, переворачиваться и даже задерживать дыхание.

«Это только для того, чтобы скрасить очаги воспаления, какого-то заболевания. Полностью это не излечит его. Но ребёнку, безусловно. будет легче, лучше, потому что мышцы будут в тонусе. Улучшения в любом случае будут. За каждого ребёнка переживаем. Особенно за детей с ограниченными возможностями. Жалко таких детей, но заниматься с ними надо», – сказал тренер по плаванию Алексей Рыжов.

О том, что Рома нездоров, родители узнали, когда ему было восемь месяцев. Ребенок не смог нормально сесть. Мальчику поставили диагноз – спинальная мышечная атрофия. У малыша деформирована грудная клетка, и он периодически жалуется на боль в ногах.

Местные врачи говорят, что Рома вряд ли сможет встать на ноги. Шанс на более долгую и, возможно, более полную жизнь дали китайские медики. Впервые доктора Пекина приняли семью Петрухиных в 2016 году. Роме пересадили стволовые клетки. После операции он начал уверенней сидеть и держать голову. Поэтому семья вновь решила обратиться за помощью к китайским врачам. На операцию и послеоперационную реабилитацию требуется почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких денег у родителей нет.

В Китае Рому ждали ещё в декабре. Но поездку пришлось отложить, нужная сумма не была собрана. Сейчас у семьи одна надежда, что после лечения болезнь отступит или хотя бы перестанет прогрессировать. И чем быстрее удастся собрать необходимую сумму, тем быстрее малыш пойдёт на поправку. Родители просят откликнуться всех неравнодушных людей.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта сбербанка: 4276 8030 2057 3362

Мобильный банк: 8-924-346-14-34

Банк получателя: доп.офис №8636/0140

Кор/счет банка: 30101810600000000608

БИК банка: 040813608

Счет получателя: 42307810903007006334

Ф.И.О. получателя: Петрухина Оксана Александровна

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#дети #жизнь #здоровье

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Комментарии
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  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    Какое именно заболевание у ребенка? Если это миодистрофия Дюшенна, то очень хороший фонд помогает таким семьям: https://mymiofond.ru/

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