Шестилетнему благовещенцу Роме Петрухину нужно больше миллиона рублей на лечение

Каждое движение маленькому Роме даётся с большим трудом. Расслабиться и хоть немного забыть о болезни ему помогает аквареабилитация. Плаванием Рома занимается три года, и уже после первого занятия он научился лежать на воде, переворачиваться и даже задерживать дыхание.

«Это только для того, чтобы скрасить очаги воспаления, какого-то заболевания. Полностью это не излечит его. Но ребёнку, безусловно. будет легче, лучше, потому что мышцы будут в тонусе. Улучшения в любом случае будут. За каждого ребёнка переживаем. Особенно за детей с ограниченными возможностями. Жалко таких детей, но заниматься с ними надо», – сказал тренер по плаванию Алексей Рыжов.

О том, что Рома нездоров, родители узнали, когда ему было восемь месяцев. Ребенок не смог нормально сесть. Мальчику поставили диагноз – спинальная мышечная атрофия. У малыша деформирована грудная клетка, и он периодически жалуется на боль в ногах.

Местные врачи говорят, что Рома вряд ли сможет встать на ноги. Шанс на более долгую и, возможно, более полную жизнь дали китайские медики. Впервые доктора Пекина приняли семью Петрухиных в 2016 году. Роме пересадили стволовые клетки. После операции он начал уверенней сидеть и держать голову. Поэтому семья вновь решила обратиться за помощью к китайским врачам. На операцию и послеоперационную реабилитацию требуется почти 1 миллион 200 тысяч рублей. Таких денег у родителей нет.

В Китае Рому ждали ещё в декабре. Но поездку пришлось отложить, нужная сумма не была собрана. Сейчас у семьи одна надежда, что после лечения болезнь отступит или хотя бы перестанет прогрессировать. И чем быстрее удастся собрать необходимую сумму, тем быстрее малыш пойдёт на поправку. Родители просят откликнуться всех неравнодушных людей.

Реквизиты для перечисления средств:

Карта сбербанка: 4276 8030 2057 3362

Мобильный банк: 8-924-346-14-34

Банк получателя: доп.офис №8636/0140

Кор/счет банка: 30101810600000000608

БИК банка: 040813608

Счет получателя: 42307810903007006334

Ф.И.О. получателя: Петрухина Оксана Александровна