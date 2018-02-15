Благовещенцев просят помочь вручить памятные фотокниги ребятам из детского дома

На финишную прямую выходит благотворительный проект «Памятный альбом. Моё детство». Уже готовы все фотокниги воспитанников поярковского детского дома. Теперь инициативной благовещенке – автору проекта – Екатерине Баликоевой нужна помощь в доставке подарков детям, которые с нетерпением ждут альбомы.

Для того чтобы отвезти фотокниги детям, нужен транспорт. Кроме того, Екатерина хочет организовать для ребят из детского дома чаепитие. Поэтому девушка просит помочь ей накрыть стол на 43 воспитанника учреждения. Желающие могут помочь не только деньгами, но и самостоятельно купленными угощениями. Контактный номер Екатерины: +7-914-575-31-46. Также можно связаться через Инстаграм: ник animator28.

Как сообщало Амур.инфо, проект «Памятный альбом. Моё детство» придумала и воплотила в жизнь спасатель-психолог поисково-спасательного отряда города – Екатерина Баликоева. На волонтерских началах ей помогали фотограф Сергей Поспелов со своими помощниками и Марина Жарова, которая в проекте занимается дизайном фотокниг. На одном из этапов помощь оказали даже городские спасатели. Финансово проект состоялся благодаря помощи нескольких спонсоров – их имена указаны на обороте каждой фотокниги. В самих альбомах – фотографии детей с профессиональной фотосессии, которую ребятам делали специально для проекта, а также фото из жизни ребенка в учреждении.

Всего в рамках проекта будут подготовлены и напечатаны в Москве около 100 альбомов с фотографиями высокого качества для ребят трех социальных учреждений: детских домов Поярково и Садового и социально-реабилитационного центра «Мечта».