Toyota Mark II стала самой популярной у угонщиков в Благовещенске

В Благовещенске с начала года угнали 12 автомобилей. Угоняли и похищали иномарки в основном из дворов жилых домов в темное время суток. Самой популярной у преступников стала Toyota Mark II.

Об участившихся угонах говорят автомобилисты, в полиции это опровергают – если сравнивать с прошлым годом, число краж и угонов даже немного снизилось. Что касается самых часто угоняемых авто, то на первом месте в этом году Toyota Mark II. Также преступников интересовали Toyota Chaser, Corolla и Allion, Nissan Skyline и даже один внедорожник Mitsubishi Pajero.

Машину Александра угнали со стоянки возле дома в конце января. Toyota Mark II до сих пор не могут найти. Мужчина уверен, что действовали профессионалы.

«Следов взлома никаких не было. По следам протекторов как будто просто машина отъехала, и все. В какую сторону поехала, непонятно. Тут выездов немного», – рассказал ИА «Сканер» потерпевший Александр Астаев.

Toyota Mark II – это первая машина Александра. Благовещенец говорит, ничего для нее не жалел: ни денег, ни времени. Вот только сигнализации не было.

Мужчина предполагает, что его автомобиль кому-то понадобился в качестве «донора». Предполагает, что машина уже живет другой жизнью, но по частям.

Владельцам железных коней эксперты советуют не экономить на том, что защищает авто от угона.

«В данный момент в нашем регионе пользуются популярностью сигнализации на диалоговом коде. В этих сигнализациях усовершенствован диалоговый код, что исключает электронный взлом вашего автомобиля. Также данная сигнализация имеет широкий спектр необходимых функций: прогрев двигателя по температуре, прогрев двигателя по времени, датчик наклона и датчик удара. В данных сигнализациях присутствует возможность подключения дополнительных модулей – таких как GSM модуль и GPS, что помогает в реальном времени мониторить состояние вашего автомобиля из любой точки мира», – рассказывает менеджер по продажам магазина автозвука и сигнализаций Георгий Давидович.

Всего с начала года в Благовещенске угнали и похитили 12 машин, только четыре из них – Toyota Mark II. Также преступникам приглянулись такие модели Toyota, как Chaser, Corolla и Allion. Последнюю иномарку, как и внедорожник Mitsubishi Pajero, который угнали в одно время с «алионом», помогли найти сами владельцы.

«С начала текущего года следователи межмуниципального отдела УМВД России «Благовещенский» возбуждено 12 уголовных дел. Из них по 8 фактам – это кражи транспортных средств, 4 – факты угона. 7 автомобилей сотрудники уголовного розыска вернули законным владельцам, из них один автомобиль Toyota Mark II», – рассказала специалист МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Сейчас по подозрению в 6 кражах и двух угонах задержан житель Свободного. Еще один подозреваемый – благовещенец – находится под домашним арестом. По версии следствия, он причастен к краже Nissan Skyline, которая произошла 7 февраля в столице Приамурья. Спорткар полицейские нашли и вернули хозяину.