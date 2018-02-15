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15февраля
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сегодня, 11:23 0

Благовещенский дом пятый день остается без водоснабжения

Благовещенский дом пятый день остается без водоснабжения

Жильцы благовещенского дома по адресу: улица 50-летия Октября, 143, пятый день сидят без горячей и холодной воды. В редакцию один из жителей обращался еще в понедельник, 12 февраля. Он рассказал, что водоснабжения в доме нет с субботы, 10 февраля. Сегодня с редакцией связалась другая горожанка, по ее словам, воды нет до сих пор.

Как сообщалось ранее, проблема оказалась в том, что водопроводные сети, на которых произошел порыв, являются бесхозными. Ситуацией занялась администрация города. В итоге управление ЖКХ пришлось обращаться за помощью к АКС.

«Нас попросили зайти на эти сети. Вчера вечером сотрудники начали копаться там, но не нашли место порыва. И оно до сих пор не обнаружено. Работы в настоящий момент ведутся. Пока невозможно сказать, когда вернется вода», – сообщили в пресс-службе АКС.

Пока проблема не решена, жителям ежедневно подвозят воду.

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#ЖКХ #происшествия

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