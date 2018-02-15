Раненную в Зее школьницу перевезли в АОДКБ

16-летнюю жительницу Зеи, которая получила серьезные огнестрельные ранения, перевели в детскую областную больницу. Ее доставили в медучреждение поздно вечером 14 февраля бортом санавиации. Девочку транспортировали под аппаратом ИВЛ в сопровождении анестезиолога.

Как стало известно, пострадавшая ранена в шею.

«Дело в том, что там нужна консультация нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга и лора оперирующего. Мы стабилизировали ее состояние, относительно стабилизировали для транспортировки, ну а дальнейшая тактика – это уже специализированная помощь», – рассказали в больнице города Зеи.

Как и в зейской больнице, в АОДКБ школьница находится в отделении реанимации.

Как сообщало Амур.инфо, по девочке и ее тете открыл стрельбу пожилой отчим женщины. После чего мужчина покончил собой. ЧП произошло утром 11 февраля. Незадолго до происшествия, горожанин приходил к своей 35-летней падчерице выяснять отношения. Женщине даже пришлось вызывать полицейских, но писать заявление она в итоге отказалась. Поэтому мужчину правоохранителям пришлось отпустить. Действия полицейских, а также все обстоятельства и причины произошедшего будут выяснены в рамках уголовного дела. Оно было возбуждено после ЧП по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

35-летняя женщина также проходит лечение в Благовещенске – в областной больнице, куда ее доставили бортом санавиации 13 февраля. Она находится в отделении сочетанной травмы. Состояние раненой стабильное, ее жизни ничего не угрожает, сообщили в медучреждении.