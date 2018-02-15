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15февраля
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сегодня, 11:09 8

В Благовещенске аварийно сел самолет (видео)

В Благовещенске аварийно сел самолет (видео)
Фото: bnews.kz

Утром 15 февраля в Благовещенске совершил аварийную посадку пассажирский лайнер. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы. По их словам, у самолета работал только один двигатель.

В справочной службе благовещенского аэропорта информагентству сообщили, что речь о рейсе № 498 Благовещенск – Якутск. Самолет вылетел в Якутию, но был вынужден вернуться.

В аэропорт оперативно прибыли спецслужбы. Женщина, чей муж летел этим рейсом, рассказала, что в воздухе у лайнера заглох двигатель. «Посадка прошла нормально, только дальше пассажирам никакой информации не дают», – пояснила она.

Инцидент ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Якутия», выполнявшей рейс.

«По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Уже найдено резервное воздушное судно. Вылет из аэропорта Благовещенска состоится в 13:30 на воздушном судне Ан-24», – сказали в пресс-службе.

Люди не пострадали, самолет благополучно приземлился, уточнила собеседница. На борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа.

В пресс-службе благовещенского аэропорта информагентству рассказали, что технические неполадки возникли у лайнера Ан-24, бортовой номер 46510. Вылет в Якутск произошел в 09:21, и в 09:58 экипаж самолета сообщил о возврате в Благовещенск по технической причине. Воздушное судно останется в аэропорту областного центра до выяснения причин технической неисправности.

С пассажирами рейса сейчас работает представитель авиакомпании «Якутия».

Просмотров всего: 13124

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    6 часов назад

    Цепочка...

  • nerro

    nerro
    6 часов назад

    Ан-24 - это же древние самолёты

  • Жэка

    Жэка
    5 часов назад

    Ага, видел его сегодня. Удивило, как медленно вращается винт мертвого двигателя. Думал, под напором воздуха это должно быть быстрее...

  • Solorom

    Solorom
    4 часа назад

    Жэка

    Ага, видел его сегодня. Удивило, как медленно вращается винт мертвого двигателя. Думал, под напором воздуха это должно быть быстрее...



    https://ru.wikipedia.org/wiki/Флюгирование

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    Рыночная экономика..

    До последнего будут летать эти старые машины

    Годы производства

    1962 — 1979

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    3 часа назад

    nerro

    Ан-24 - это же древние самолёты



    Раз до сих пор летают, значит не падают.



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    скоро летать будем на переделанном ту-160

    ниче так бобмардировщик хороший

    как все советское

    там главное, чтоб пилот в полете по привычке

    бомболюк не открыл и пассажиров не высыпал

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Не могли для заставки найти картинку с АН-24? Или выпускающему редактору всё едино?

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