В Благовещенске аварийно сел самолет (видео)

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Утром 15 февраля в Благовещенске совершил аварийную посадку пассажирский лайнер. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили очевидцы. По их словам, у самолета работал только один двигатель.

В справочной службе благовещенского аэропорта информагентству сообщили, что речь о рейсе № 498 Благовещенск – Якутск. Самолет вылетел в Якутию, но был вынужден вернуться.

В аэропорт оперативно прибыли спецслужбы. Женщина, чей муж летел этим рейсом, рассказала, что в воздухе у лайнера заглох двигатель. «Посадка прошла нормально, только дальше пассажирам никакой информации не дают», – пояснила она.

Инцидент ИА «Амур.инфо» прокомментировали в пресс-службе авиакомпании «Якутия», выполнявшей рейс.

«По технической причине командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Уже найдено резервное воздушное судно. Вылет из аэропорта Благовещенска состоится в 13:30 на воздушном судне Ан-24», – сказали в пресс-службе.

Люди не пострадали, самолет благополучно приземлился, уточнила собеседница. На борту находились 31 пассажир и 4 члена экипажа.

В пресс-службе благовещенского аэропорта информагентству рассказали, что технические неполадки возникли у лайнера Ан-24, бортовой номер 46510. Вылет в Якутск произошел в 09:21, и в 09:58 экипаж самолета сообщил о возврате в Благовещенск по технической причине. Воздушное судно останется в аэропорту областного центра до выяснения причин технической неисправности.

С пассажирами рейса сейчас работает представитель авиакомпании «Якутия».