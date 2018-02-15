В Амурском театре кукол устроили литературный суд над Сергеем Есениным

Взглянуть по-новому на творчество Сергея Есенина предлагает благовещенский режиссёр Сергей Бондарев. Спектакль «Не ругайтесь, такое дело…» он поставил в Амурском театре кукол. На сцене над поэтом устроили литературный суд. Судили певца русской деревни зрители – школьники и взрослые.

Ещё при жизни современники относились к Есенину неоднозначно: певец русской природы и лирик, с одной стороны, а с другой – похабник и скандалист. Смахнуть пыль с его образа решил режиссёр Сергей Бондарев. Спектакль-провокацию он поставил специально для школьников и взрослых – почитателей творчества поэта. Материал исключительно исторический, ничего придуманного.

«Мы взяли речи Бухарина, Троцкого, воспоминания писателей Крученых и Мариенгофа – книгу "Роман без вранья". Сами обвиняем, сами находим оправдание в его стихах», – рассказал режиссёр поэтического спектакля «Не ругайтесь, такое дело…» Сергей Бондарев.

Обычно эти актёры стоят за ширмой и управляют куклами. Однако все они имеют специальность актёра театра драмы, кино и театра кукол, поэтому не упускают возможности реализоваться на сцене.

Есенинские стихи целый час рвут душу. Он и был таким – на грани – и воспринимался неоднозначно. Поэтому и суд здесь уместен. Его, кстати, выигрывает сам Есенин своими стихами.

Отзывы у зрителей разные. Ведь каждый раз приходится ломать внутренние стереотипы, говорит режиссёр. Но больше положительных мнений. Публика признаётся, что поэт открывается по-новому, свежо.

«Привлекательна для молодёжи, как раз необычная подача его стихотворений, сам спектакль, элементы современности мы даже здесь увидели. Я думаю, ребятам будет интересно», – отметила учитель русского языка и литературы школы Елена Ламухина.

«Было неожиданно, что в кукольном театре есть такие талантливые актёры. Большое спасибо режиссеру за такую интересную постановку. У нас в городе такое редко проходит, было интересно понаблюдать», – поделилась ученица школы № 27 Дарья Кальней.

Биографический спектакль о Есенине проходит при полных залах. Этот успех вдохновил режиссёра Сергея Бондарева на новую постановку – о Владимире Маяковском. Премьеру он обещает показать уже в этом году.