Проводника поезда в Тындинском районе уличили в присвоении денег

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Полицейские выявили факт незаконного присвоения денег проводником пассажирского поезда Тында – Муртыгит – Тында. В отношении 61-летней амурчанки было возбуждено уголовное дело.

Женщина подозревается в двух эпизодах хищения. В марте и мае 2016 года амурчанка, являясь материально ответственным лицом, оформила на пассажиров проездные документы и получила с них плату. Однако в билетную кассу она отдала иные документы, оформленные на других пассажиров, а разницу с проданных билетов присвоила.

Ущерб от преступных деяний составил около семи тысяч рублей, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.