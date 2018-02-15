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сегодня, 10:46 4

Проводника поезда в Тындинском районе уличили в присвоении денег

Проводника поезда в Тындинском районе уличили в присвоении денег
Фото: og.ru

Полицейские выявили факт незаконного присвоения денег проводником пассажирского поезда Тында – Муртыгит – Тында. В отношении 61-летней амурчанки было возбуждено уголовное дело.

Женщина подозревается в двух эпизодах хищения. В марте и мае 2016 года амурчанка, являясь материально ответственным лицом, оформила на пассажиров проездные документы и получила с них плату. Однако в билетную кассу она отдала иные документы, оформленные на других пассажиров, а разницу с проданных билетов присвоила.

Ущерб от преступных деяний составил около семи тысяч рублей, сообщает Тындинский ЛО МВД России на транспорте. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Просмотров всего: 902

#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    Посадят.

  • Besstrashnaya

    Besstrashnaya
    8 часов назад

    За 7 тыс рублей. Чиновники воруют в тысячу раз больше. Страна Россия.

  • Проходимец

    Проходимец
    6 часов назад

    Все проводники мухлюют с билетами, теперь всех сажать? А кто людей возить по северам будет?

  • oenesterov

    oenesterov
    6 часов назад

    здесь должен был быть комент про Сердюкова и Васильеву

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