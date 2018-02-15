Православный подростковый клуб открылся в Благовещенске

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В Благовещенске начал работу православный подростковый клуб. С инициативой создания такого общества выступили участники православного семейного клуба города. Открытие решили приурочить ко Дню православной молодежи – 15 февраля.

Проект запущен при поддержке комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и отдела религиозного образования и катехизации Благовещенской епархии. Методическую, организационную и другую помощь проекту оказывает руководитель епархиального отдела религиозного образования Владимир Пушкарев.

«Подобный клуб является платформой для общения, чтобы у верующего подростка была возможность находиться в среде себе подобных, что поможет ему продолжать взрослеть в церковной ограде, – говорит координатор проекта священник Святослав Шевченко. – Дети, воспитанные в духе православия, чаще всего не находят понимания среди сверстников из невоцерковленных семей, так как ценности разные, а если и находят, то есть опасность, что дальнейшее формирование личности пойдет в деструктивном ключе».

Шевченко полагает, что клуб даст возможность ребятам общаться, участвовать в совместных акциях, проводить досуг среди сверстников, находящихся на одной волне, пишет «Благинформ». Общение уже началось. Подростки планируют собираться раз в неделю и говорить о важных для молодежи вещах: одиночестве, непонимании окружающих, смысле жизни, любви и многом другом. Также не обойдется без шуток и чаепитий. Встречи проходят в детско-юношеской библиотеке имени Чехова.

В перспективе Святослав Шевченко видит развитие трех направлений деятельности: педагогический, созидательный и походно-выходной. Это формат лекций, семинаров, мастер-классов, мозговых штурмов на духовно-нравственную тематику; уличные акции, волонтерство; туристические и паломнические походы, квесты, спортивные игры и состязания, экскурсии, просмотр и обсуждение кинофильмов.