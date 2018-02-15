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Православный подростковый клуб открылся в Благовещенске

Православный подростковый клуб открылся в Благовещенске
Фото: cinik-ru.livejournal.com

В Благовещенске начал работу православный подростковый клуб. С инициативой создания такого общества выступили участники православного семейного клуба города. Открытие решили приурочить ко Дню православной молодежи – 15 февраля.

Проект запущен при поддержке комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и отдела религиозного образования и катехизации Благовещенской епархии. Методическую, организационную и другую помощь проекту оказывает руководитель епархиального отдела религиозного образования Владимир Пушкарев.

«Подобный клуб является платформой для общения, чтобы у верующего подростка была возможность находиться в среде себе подобных, что поможет ему продолжать взрослеть в церковной ограде, – говорит координатор проекта священник Святослав Шевченко. – Дети, воспитанные в духе православия, чаще всего не находят понимания среди сверстников из невоцерковленных семей, так как ценности разные, а если и находят, то есть опасность, что дальнейшее формирование личности пойдет в деструктивном ключе».

Шевченко полагает, что клуб даст возможность ребятам общаться, участвовать в совместных акциях, проводить досуг среди сверстников, находящихся на одной волне, пишет «Благинформ». Общение уже началось. Подростки планируют собираться раз в неделю и говорить о важных для молодежи вещах: одиночестве, непонимании окружающих, смысле жизни, любви и многом другом. Также не обойдется без шуток и чаепитий. Встречи проходят в детско-юношеской библиотеке имени Чехова.

В перспективе Святослав Шевченко видит развитие трех направлений деятельности: педагогический, созидательный и походно-выходной. Это формат лекций, семинаров, мастер-классов, мозговых штурмов на духовно-нравственную тематику; уличные акции, волонтерство; туристические и паломнические походы, квесты, спортивные игры и состязания, экскурсии, просмотр и обсуждение кинофильмов.

Просмотров всего: 548

#религия

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Комментарии
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  • странаворов

    странаворов
    6 часов назад

    Как же эти жулики в рясах задолбали! Этих мошенников в дверь, они в окно - в школы, телевидение - каналов наверное 4-5 постоянно мозги долбят, с круглосуточно не прекращающейся бегущей строкой с реквизитами для пожертвований для райской жизни этих колдунов, теперь вот клубы какие-то открывают для одурманивания и подготовки нового поколения покупателей свечек, иконок и остальной магической атрибутики и бессмысленных обрядов. Детей от педофилов - попов нужно держать как можно дальше, что бы не погубить их.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    С детства навязывать религию начинают

  • Лингвист

    Лингвист
    6 часов назад

    Религия - опиум для народа.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад



    проводить досуг среди сверстников, находящихся на одной волне



    Типа, как в Усть-Ивановке?

  • Бунтарь

    Бунтарь
    3 часа назад



    ...а если и находят, то есть опасность, что дальнейшее формирование личности пойдет в деструктивном ключе»



    Если перевести с церковного на русский, то получится: при отсутствии постоянной пропаганды верующий станет обычным человеком.

  • Oksanna

    Oksanna
    2 часа назад

    Если я правильно поняла смысл сказанного, дети, которые невоцерковленные, которые не ходят в церковь, не посещают воскресные школы, родители которых также этого не делают и т.п. – развиваются в деструктивном ключе?! И помимо этого, могут нанести непоправимый вред воцерковленным детям, оказав негативное влияние на формирование их личности?! Общение с обычными детьми плохо влияет на воцерковленных детей?! То есть, Святослав Шевченко говорит о том, что обычные девчонки и мальчишки, которые ходят в школу, посещают кружки и секции (футбол, хоккей, танцы и пр.), вместо церковных чаепитий, служений и пр. – развиваются в деструктивном ключе и воцерковленных детей нужно непременно держать за церковной оградой ?! Поправьте меня если я не права! Да это же бред! Как можно так говорить? Дети конечно бывают разные, но делить детей на воцерковленных и невоцерковленных и при этом говорить о деструктивном развитии последних– это уже слишком. Деструктивный, означает направленный на разрушение, нарушение функционирования чего-либо. В чем же деструктивны невоцерковленные дети, а как следствие и их родители? Чем так отличаются те, кто находится и взрослеет там, за церковной оградой в среде себеподобных? Разве такое разделение не носит порочный смысл? Религия – это личный выбор каждого. Но если одни идут по пути «взросления в церковной ограде» то это не означает, что другие идут по не правильному пути. В уме не укладывается. Делим детей на воцерковленных и невоцерковленных! Что вообще из этого может получиться? – может быть вражда? Может быть еще что похуже? Читая такие умозаключения, страшно подумать, чему за этими церковными оградами учат детей и что им там внушают.

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