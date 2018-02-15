Город Свободный получит больше 5 миллиардов рублей на развитие

План развития был рассмотрен на площадках ряда федеральных министерств. «Город президентского внимания нуждается в строительстве социальных объектов. Нам удалось защитить лимиты на объекты образования, это строительство школьных стадионов, пристройки к садику, реконструкция школ. Также средства будут направлены на объекты медицины и ЖКХ», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Правительству региона удалось защитить необходимость выделения средств для решения вопросов по чистой воде в Свободном, которые являются проблемными для города. На ближайшие три года определены лимиты на переселение жителей Свободного из 20 тысяч квадратных метров жилья, находящегося в аварийном жилом фонде. В настоящее время около 40 тысяч человек живут в аварийных домах.

Выделение средств произойдет после подписания постановления правительства, которое ожидается в ближайшее время.

«Этой весной начнем большую, грандиозную реконструкцию Свободного, о которой неоднократно говорили. Сегодня проделана большая работа, и планы на три года определены», – сказал глава региона.

Александр Козлов отметил, что на протяжении двух последующих недель правительство области совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока намерено провести работу по выделению средств для реконструкции соцобъектов, касающихся всего Приамурья, – таких как отделение в Амурской областной клинической больнице. Обсуждаться будут и объекты образования в регионе.

«Вопрос подготовки кадров для строительства объектов и работы при реализации крупных инвестиционных проектов является для нас приоритетным, порядка 200 миллионов рублей заявлено только на модернизацию средних специальных учебных заведений. Среди учреждений, попавших в финансирование на 2018-2020 годы, и Амурский технический колледж в Свободном», – отметил губернатор.

В настоящее время правительством Амурской области совместно с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и Минвостокразвития прорабатываются вопросы создания нормативной базы, которая позволит улучшить проживание на Дальнем Востоке.

Руководитель области отметил, что в настоящее время регион получает первое финансирование для социально значимых объектов, которое не всегда дофинансируется в рамках профильных министерств.

«Самая главная задача не допустить расхищения денежных средств. Каждый рубль, который будет выделен в Амурскую область, должен быть эффективно использован и оценен населением, живущим в Приамурье», – сказал Александр Козлов.