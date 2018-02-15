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сегодня, 10:29 8

Город Свободный получит больше 5 миллиардов рублей на развитие

Правительственная комиссия в Москве решила выделить больше 5 миллиардов рублей на строительство соцобъектов Свободного. Таковы итоги работы губернатора Приамурья в столице. Александр Козлов представил комплексный план развития амурского города для получения субсидии.

План развития был рассмотрен на площадках ряда федеральных министерств. «Город президентского внимания нуждается в строительстве социальных объектов. Нам удалось защитить лимиты на объекты образования, это строительство школьных стадионов, пристройки к садику, реконструкция школ. Также средства будут направлены на объекты медицины и ЖКХ», – сказал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Правительству региона удалось защитить необходимость выделения средств для решения вопросов по чистой воде в Свободном, которые являются проблемными для города. На ближайшие три года определены лимиты на переселение жителей Свободного из 20 тысяч квадратных метров жилья, находящегося в аварийном жилом фонде. В настоящее время около 40 тысяч человек живут в аварийных домах.

Выделение средств произойдет после подписания постановления правительства, которое ожидается в ближайшее время.

«Этой весной начнем большую, грандиозную реконструкцию Свободного, о которой неоднократно говорили. Сегодня проделана большая работа, и планы на три года определены», – сказал глава региона.

Александр Козлов отметил, что на протяжении двух последующих недель правительство области совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока намерено провести работу по выделению средств для реконструкции соцобъектов, касающихся всего Приамурья, – таких как отделение в Амурской областной клинической больнице. Обсуждаться будут и объекты образования в регионе.

«Вопрос подготовки кадров для строительства объектов и работы при реализации крупных инвестиционных проектов является для нас приоритетным, порядка 200 миллионов рублей заявлено только на модернизацию средних специальных учебных заведений. Среди учреждений, попавших в финансирование на 2018-2020 годы, и Амурский технический колледж в Свободном», – отметил губернатор.

В настоящее время правительством Амурской области совместно с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и Минвостокразвития прорабатываются вопросы создания нормативной базы, которая позволит улучшить проживание на Дальнем Востоке.

Руководитель области отметил, что в настоящее время регион получает первое финансирование для социально значимых объектов, которое не всегда дофинансируется в рамках профильных министерств.

«Самая главная задача не допустить расхищения денежных средств. Каждый рубль, который будет выделен в Амурскую область, должен быть эффективно использован и оценен населением, живущим в Приамурье», – сказал Александр Козлов.

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#областная власть #российская власть #Свободный #экономика

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    8 часов назад

    Сейчас расспил начнется. Подставными фиктивными компаниями выиграют все конкурсы на выполнение работ. Построят без чертежей, как Натальинскую базу

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Кто бы сомневался)))

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    «Город президентского внимания нуждается в строительстве социальных объектов. Нам удалось защитить лимиты на объекты образования, это строительство школьных стадионов, пристройки к садику, реконструкция школ. Также средства будут направлены на объекты медицины и ЖКХ»

    в этом нуждается ГАЗПРОМ. За счёт бюджета для Газпрома делается удобная инфраструктура, почему ДО этого город не нуждался, а? Или ДО этого там нЕфиг было делать?...

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    7 часов назад

    Бедная городская администрация, это целый колапс, с нашими законами пустить в дело данный средства это проблема. Нет денег-плохо, есть деньги- трагедия.

  • Баловник

    Баловник
    7 часов назад

    Лишь бы не растащили по кармана(

  • БаРмалей

    БаРмалей
    7 часов назад

    Теперь ждем результат термина"освоили"!..и кого назначат козлом

  • крымчанин

    крымчанин
    33 минуты назад

    город Благовещенск уже осчастливили незавершенными объектами (берегоукрепление, мусороперерабатывающий завод,очистные сооружения,северный водозабор ,второй мост через Зею ) можно еще перечислить брошенные объекты по области, а за фанер-жестяные дома для переселения из аварийного жилья, им вообще ордена надо дать!!!! . Миллиарды перегаженных денег а они новые Нью Васюки затеяли(ну может если для только свой завод строят , тогда да )

  • OT

    OT
    11 минут назад

    Самое лучшее блюдо символом будет - это любой салат с навершием из редиски и именно редиска есть символ. Ведь редиска сверху красная, а снизу белая.

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