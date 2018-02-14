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14 февраля 2018, 20:56 1

Цирк, куда школьников приглашали псевдосоцработники, покинул Благовещенск

Цирк, куда школьников приглашали псевдосоцработники, покинул Благовещенск

Цирк, вокруг которого разгорелся скандал, закончил гастроли в Благовещенске. Артисты из Красноярска дали несколько представлений. Школьников, которых массово пригласили прийти и тем самым поучаствовать в некоей благотворительной акции, на выступлении не было.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», приезд циркового коллектива в Благовещенск был связан со скандалом – агенты цирка, представлявшиеся директорам школ и детских домов работниками социальных служб, на самом деле ими не являлись. После публикации этой информации в СМИ родители стали массово возвращать билеты в кассу. Некоторые представления пришлось отменить из-за отсутствия зрителей, объяснили работники цирка.

Дать пояснения журналистам они отказались и пригрозили подать заявление в полицию. Между тем проверка заезжих артистов продолжается, рассказали правоохранители Благовещенска.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    8 часов назад

    Скатертью дорога!

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