Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15февраля
Предыдущая новость Следующая новость
14 февраля 2018, 20:32 3

Комиссия по делам несовершеннолетних отмечает столетие

Комиссия по делам несовершеннолетних отмечает столетие
Фото: вслу.мвд.рф

Столетний юбилей празднуют в комиссии по делам несовершеннолетних. Орган по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, был создан в России в 1918 году. Амурские сотрудники ПДН отметили профессиональный праздник в малом зале Общественно-культурного центра.

Здесь прошла научно-практическая конференция, посвященная работе ПДН. На ней собрались сотрудники, которые работают с трудными подростками и помогают защищать права детей. Иногда несовершеннолетние сами преступают закон. В прошлом году в комиссии по делам несовершеннолетних составили более тысячи протоколов об административных нарушениях детьми. Более трёх тысяч родителей провинившихся амурчан тоже оштрафовали.

«В 2017 году было проведено 150 рейдов по неблагополучным семьям, торговым точкам и местам концентрации несовершеннолетних. По результатам была организована профилактическая работа по 2 084 несовершеннолетним», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.

Просмотров всего: 294

#дети #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    10 часов назад

    У нас в стране, все еще продолжается «отсчет истории с 1917 года» )) Подобные структуры для несовершеннолетних существовали ведь и в «царской» России, просто большевики после своего переворота-майдана, все старое переиначивали-переименовывали на свой лад… А в нашей Амурской области, подобные комиссии советского образца и вовсе появились много позже 1918 года…

  • Соната

    Соната
    10 часов назад

    Вероника Н.

    У нас в стране, все еще продолжается «отсчет истории с 1917 года» )) Подобные структуры для несовершеннолетних существовали ведь и в «царской» России, просто большевики после своего переворота-майдана, все старое переиначивали-переименовывали на свой лад… А в нашей Амурской области, подобные комиссии советского образца и вовсе появились много позже 1918 года…



    Расскажите о структурах таких в царской России

    Очень интересно

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    8 часов назад

    при Николя первом на уровне государства впервые занялись этим вопросом

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

Цирк, куда школьников приглашали псевдосоцработники, покинул Благовещенск

Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: частные детские сады
Общество 4

На Масленицу благовещенцы сделали 150 кукол
Общество 3

Опрос ко Дню влюбленных: любовь – это когда приносят подарки домой