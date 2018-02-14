Комиссия по делам несовершеннолетних отмечает столетие

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Столетний юбилей празднуют в комиссии по делам несовершеннолетних. Орган по работе с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, был создан в России в 1918 году. Амурские сотрудники ПДН отметили профессиональный праздник в малом зале Общественно-культурного центра.

Здесь прошла научно-практическая конференция, посвященная работе ПДН. На ней собрались сотрудники, которые работают с трудными подростками и помогают защищать права детей. Иногда несовершеннолетние сами преступают закон. В прошлом году в комиссии по делам несовершеннолетних составили более тысячи протоколов об административных нарушениях детьми. Более трёх тысяч родителей провинившихся амурчан тоже оштрафовали.

«В 2017 году было проведено 150 рейдов по неблагополучным семьям, торговым точкам и местам концентрации несовершеннолетних. По результатам была организована профилактическая работа по 2 084 несовершеннолетним», – рассказала заместитель министра социальной защиты населения Амурской области Ирина Пирог.