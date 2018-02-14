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15февраля
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14 февраля 2018, 20:13 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: частные детские сады

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: частные детские сады

В четверг, 15 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» замминистра образования Лариса Закирова и директор частного детсада Мария Сафронова расскажут о частных детских садах в Приамурье: насколько они востребованы и как поддерживаются государством.

Эфир проведут Эльвира Оверченко и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#дети #образование #СМИ

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