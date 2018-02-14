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14 февраля 2018, 19:44 4

На Масленицу благовещенцы сделали 150 кукол

На Масленицу благовещенцы сделали 150 кукол

150 масленичных чучел и ни одно не похоже на другое – экспозиция кукол ручной работы открылась в благовещенском Доме ремесел. Здесь проходит конкурс масленичных красавиц. Не только русских, но и восточных, эвенкийских и даже африканских.

Участниками конкурса, который традиционно накануне праздниования Масленицы объявляет Городской дом культуры, в этом году стали более 250 человек. Кукол шили, вязали, плели из соломы, делали из бумажных трубочек. Призы получат авторы 13 работ. Итоги подведут в воскресенье, 18 февраля, на площади Ленина во время масленичного гулянья.

«Здесь очень интересный произошел симбиоз, когда используются традиционные изображения Масленицы, доигрываются декором и получается иностранная гостья. Когда используются новые – инновационные в технике изготовления материалы», – рассказала методист отдела ДПИ Городского дома культуры Татьяна Ковалева.

Просмотров всего: 182

#праздники

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Комментарии
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  • Конрад

    Конрад
    10 часов назад

    Показалось "сделали 150 уколов". Ещё подумал, маловато что-то, на всех благовещенцев-то.

  • 55

    55
    9 часов назад

    Не всех ещё клонировали. Надо было с бодрячка начинать. Не жалко было бы этот клон сжечь.

  • ландыш53

    ландыш53
    7 часов назад

    Я была на выставке в Доме ремесел" Глаза разбегаются от такой красоты Все куклы яркие .красочные и необыкновенные по своим нарядам.. наряды кукол многонациональны это придает им необыкновенный колорит. Предлагаю посетить выставку и взрослым и детям Посмотрите на кукол и у вас поднимется праздничное настроение.

  • ландыш53

    ландыш53
    7 часов назад

    55

    Не всех ещё клонировали. Надо было с бодрячка начинать. Не жалко было бы этот клон сжечь.



    Вы циник

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