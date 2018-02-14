На Масленицу благовещенцы сделали 150 кукол

150 масленичных чучел и ни одно не похоже на другое – экспозиция кукол ручной работы открылась в благовещенском Доме ремесел. Здесь проходит конкурс масленичных красавиц. Не только русских, но и восточных, эвенкийских и даже африканских.

Участниками конкурса, который традиционно накануне праздниования Масленицы объявляет Городской дом культуры, в этом году стали более 250 человек. Кукол шили, вязали, плели из соломы, делали из бумажных трубочек. Призы получат авторы 13 работ. Итоги подведут в воскресенье, 18 февраля, на площади Ленина во время масленичного гулянья.

«Здесь очень интересный произошел симбиоз, когда используются традиционные изображения Масленицы, доигрываются декором и получается иностранная гостья. Когда используются новые – инновационные в технике изготовления материалы», – рассказала методист отдела ДПИ Городского дома культуры Татьяна Ковалева.