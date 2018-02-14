Мошенники активно обманывают амурчан в Интернете

Благовещенцы всё чаще становятся жертвами мошенников, доверяют им личные данные, реквизиты карт или переводят деньги. В 2018 году в полиции возбудили уже более 60 уголовных дел по обращениям обманутых горожан.

Как правило, сами мошенники находятся за пределами области. В прошлом году только в двух случаях злоумышленники оказались местными жителями.

С появлением новых технологий изменились и виды мошенничества. Раньше обманщики ходили по квартирам и предлагали различные товары и услуги или представлялись сотрудниками Пенсионного фонда. Теперь они обманывают людей в режиме онлайн, пересылая им смс-сообщения о блокировке банковских карт. Иногда мошенники находят своих жертв через социальные сети, предлагая им товары или услуги по низким ценам.

Мошенники ждут доверчивых горожан и на сайтах бесплатных объявлений. На их уловки чуть не попала одна из жительниц Благовещенска. Женщина по объявлению хотела продать детскую коляску. Клиент объявился быстро, но показался подозрительным, когда начал интересоваться номером карты и другими личными данными. Обеспокоенная горожанка обратилась за помощью в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Попытка мошенничества».

В этом году по фактам мошенничества правоохранители завели уже более шестидесяти дел. В прошлом за этот же период их было 53.

Еще одна ловушка – сайты-двойники. На них предлагают те же товары или услуги, что и на подлинных ресурсах. Внешне они схожи. Разница лишь в одном символе в ссылке сайта и, как правило, в умышленной краже переведенных денег от пользователей. Поэтому сотрудники полиции советуют горожанам быть внимательней.

«Если вам позвонили, представились сотрудником банка, сообщили о том, что карта заблокирована, и просят номер карты и другие данные – не верьте. Если сотрудник банка звонит, то у него эта информация есть, поэтому он в любом случае не будет у вас спрашивать», – пояснил начальник отделения уголовного розыска полиции Благовещенска Алексей Бердяев.

Телефонные звонки от «доброжелателей» по-прежнему актуальны. Благовещенцам сообщают о бонусах, банковских процедурах или звонят по другим вопросам, представляясь сотрудниками известных фирм. Предлагают продиктовать личные данные или реквизиты банковской карты. Продолжают поступать и смс-сообщения от неизвестных с просьбой перевести деньги на счет, чтобы помочь якобы попавшему в беду родственнику. Как правило, таким способом вымогают деньги, работая дистанционно из других регионов страны.

«Данная категория преступлений, как правило, тяжело раскрывается, так как злоумышленники находятся на всей территории РФ. Для раскрытия таких преступлений сотрудники выезжают в командировки за пределы Амурской области», – рассказала следователь следственного отделения полиции Благовещенска Анна Коломоец.

В 2017 году правоохранители Благовещенска возбудили более пятисот уголовных дел по фактам мошенничества. И настоятельно просят горожан не доверять посторонним личные данные, чтобы не попасться на крючок.