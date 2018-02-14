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14февраля
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Опрос к Дню влюбленных: любовь – это, когда приносят подарки домой

Опрос к Дню влюбленных: любовь – это, когда приносят подарки домой
Фото: pikabu.ru

В День всех влюбленных, 14 февраля, зарегистрировать свои отношения решили 80 амурских пар – в два раза больше, чем в прошлом году. Большинство молодоженов – благовещенцы. Однако, вопрос «что такое любовь?» журналисты «Альфа-канала» задали не им, а самым юным амурчанам.

«Это когда человеку нравится другой человек. И им надо жениться».

«В этот праздник влюбленные дарят сердечки».

«Сегодня праздник – день Масленицы».

«День защитника Отечества. Мы защищаем их».

«Любовь – это, когда люди женятся. На празднике».

«Это, когда друг друга обнимают».

«Это, когда люди влюбились с первого взгляда. Я хотела добавить, что я люблю Валеру. А он меня нет. Это не совсем любовь»

Журналисты поговорили и с Валерой, спросили у молодого человека, есть ли у него любовь?

«Да, Юля» – «А она говорит, что ты её не любишь» – «Почему?».

«Любовь – это, когда приносят подарки домой».

«Любовь - это когда нежно обнимают, нежно целуют – мам, пап, дедушек, бабушек».

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#дети #праздники

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