Главе Циолковского продлили срок содержания под стражей

Главу Циолковского Николая Кохно оставили под стражей до середины апреля. Такое решение вынес благовещенский городской суд. О продлении срока содержания просил следователь, который считает, что действующий глава может склонить свидетелей давать показания в его пользу или же скрыться за границей.

Также следователь указал на то, что срок содержания под стражей обвиняемого истекает 16 февраля 2018 года. Однако по уголовному делу необходимо выполнить ряд процессуальных и следственных действий, направленных на окончание расследования.

По словам следователя, уголовное дело представляет особую сложность, обусловленную, в том числе сложностью в доказывании, сообщает пресс-служба городского суда.

«До настоящего времени все лица, ранее и в настоящее время работающие в Администрации ЗАТО Циолковский, не допрошены. Кохно Н.Н., как действующий глава Администрации ЗАТО Циолковский, обладает достаточными ресурсами и сведениями о свидетелях, может оказать на них воздействие с целью склонить их к даче показаний в свою пользу, чем воспрепятствует производству по уголовному делу», – говорится на сайте ведомства.

В пользу дальнейшего содержания Кохно под стражей также приведен довод, что чиновник имеет финансовую возможность скрыться от следствия за пределами страны.

Обвиняемый и его защитники просили в качестве меры пресечения избрать для него домашний арест. Но суд, согласившись, что мужчина действительно может скрыться от органов предварительного следствия, оставил Кохно под стражей еще на месяц – до 16 апреля. Таким образом, в общей сложности под стражей глава Циолковского проведет 5 месяцев. С доводами, что чиновник может оказать давление на свидетелей, суд не согласился.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», уголовное дело в отношении главы администрации Циолковского возбудили в амурском следственном управлении. Николая Кохно обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере».

Дело в настоящий момент находится в производстве. Есть материалы, которым еще предстоит дать правовую оценку, возможно, в этом уголовном деле появятся новые эпизоды, рассказали в амурском следственном управлении.

По словам временно исполняющего обязанности главы Циолковский Андрея Коростиенко, Николай Кохно по-прежнему является действующим главой ЗАТО. Лишить его этих полномочий может только совет народных депутатов. Депутаты, в свою очередь, такое решение могут принять только на основании решения суда. И пока такого решения нет, Кохно будет официально считаться главой города.