Белогорские торговые точки посоревнуются на празднике проводов зимы

Масленичные гуляния в Белогорске проведут не только весело, но и вкусно. Угоститься блинами можно будет на праздниках, посвященных проводам зимы. Они пройдут во всех микрорайонах города.

По традиции, основным местом празднования станет площадь имени 30-летия Победы. Общегородское театрализованное представление «Сырная седьмица» начнется в 11 часов. Во время праздника на центральной площади Белогорска разместятся торговые точки. Все желающие смогут пробрести главное угощение – блины и другую вкусную выпечку, горячие напитки. В настоящее время на участие в торговле подано семь заявок.

Среди продавцов проведут конкурс по нескольким номинациям. Жюри выберет самую нарядную точку, самый большой и необычный блин, отметит разнообразный ассортимент продукции и оригинальное название.

Участники чемпионата по перетягиванию каната блины получат бесплатно. Соревноваться будут жители микрорайонов, чьи общественные территории будут вынесены на рейтинговое голосование в рамках реализации программы «Комфортная среда». У каждой команды будет созвучное с территорией название и свой опознавательный знак. Команда-победитель, сумевшая перетянуть всех на свою территорию, по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, получит еще и главный приз – килограмм красной икры и дополнительную стопку горячих блинов.

Идея устроить состязания «Перетяни на свою территорию!» на проводах Масленицы пришла после того, как от горожан закончили принимать предложения по благоустройству. Праздничные гулянья пройдут 18 февраля, а ровно через месяц, 18 марта, белогорцам предстоит поучаствовать в рейтинговом голосовании за территории, претендующие на благоустройство.

В бюллетень для рейтингового голосования войдут 7 общественных территорий Белогорска: сквер «Жемчужина» в микрорайоне Транспортный, территория городского парка, территория бывшего парка им. Дзержинского, сквер им. Луценко микрорайона «Амурсельмаш», сквер Зеленого городка, парк «Амурсельмаш», а также территория в районе городского отдела ЗАГС.

Место проведения состязаний обозначат специальными баннерами. Результаты будут отображаться на специальном табло, а ход соревнования – транслироваться на уличном экране, установленном на площади. Поучаствуют в празднике и волонтеры. Они раздадут буклеты с итогами выбора общественных территорий и предложением обсудить их дома, а 18 марта прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Для гостей белогорского стадиона «Амурсельмаш» приготовят около полутысячи бесплатных порций блинов и горячий чай. С 12 часов там начнется праздник «Уходи, зима, приходи, весна». Театрализованную программу с конкурсами и играми готовит коллектив Дома культуры «Амурсельмаш».