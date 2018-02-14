Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд

В Амурской области завершено предварительное следствие по делу бывшего руководителя амурских судебных приставов. Алексея Гришина обвиняют по статьям «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

В настоящее время амурские следователи собрали необходимый объем доказательств и передали их в суд. Сам Алексей Гришин сейчас находится на свободе, в отношении него избрана мера пресечения в виде обязательстве о явке.

Два сотрудника амурского УФССП, которым вменяется статья «Пособничество в растрате», находятся под подпиской о невыезде. Обвинительное заключение по обоим фигурантам подписано, уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд, рассказали в амурском следственном управлении.

Как сообщалось ранее, в отношении Алексея Гришина и его заместителя летом этого года возбудили уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». По версии следствия, Алексей Гришин растратил 38 тысяч рублей – эти деньги он выписал в качестве премии сотруднику, но присвоил себе. Позже уголовное дело в отношении сотрудника было выделено в отдельное производство, появился и еще один фигурант. А Гришину добавили еще одну статью.

Тем временем Алексей Романович с супругой переехал в Казань. Там у него родилась двойня. Жена экс-руководителя амурских судебных приставов находится на новом месте жительства постоянно, а Алексею Гришину приходится периодически возвращаться в Благовещенск из-за следствия.