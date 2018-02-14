Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке

Благовещенский пенсионер, который напал на врача в поликлинике областного центра, направлен в лечебное учреждение села Усть-Ивановка Благовещенского района. Ему назначена стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, сообщили ИА «Амур.инфо» в СУ СКР по Амурской области.

«Амбулаторная экспертиза, которая проводилась до этого, не дала однозначные ответы на поставленные следователем вопросы о его состоянии. В связи с этим потребовалось проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Это стандартная практика для того, чтобы определить, в каком состоянии человек находился в момент инкриминируемого ему деяния», – рассказал старший помощник руководителя амурского ведомства Алексей Лубинский.

Учреждение, куда направили пенсионера, – специализированное. Здесь он будет находиться под наблюдением врачей. После экспертизы медики должны будут дать следователям заключение о состоянии пациента. Как долго продлится эта процедура, пока неизвестно. Алексей Лубинский говорит, что, исходя из практики, это может занять от одного до двух месяцев.

Как сообщало Амур.инфо, нападение на врача произошло в Благовещенске 29 ноября 2017 года. В поликлинике № 2 65-летний пациент Николай Шульгин напал с ножом на заместителя заведующей и ранил ее. Было возбуждено уголовное дело. С 1 декабря мужчина находился под домашним арестом. Николай Шульгин рассказывал, что до преступления его довела нынешняя система здравоохранения.