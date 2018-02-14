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сегодня, 17:33 7

Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме

Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме
Фото: www.instagram.com/sportblag

Посетительница благовещенского тренажерного зала «Цех» добилась возвращения денег за неиспользованные занятия с тренером. Евгения Сидоренко обратилась со своей проблемой в редакцию ИА «Амур.инфо», и после публикации администрация зала выплатила ей всю сумму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска оплатила 12 занятий с тренером. Семь занятий она посетила, а после этого ее тренер, занятия с которым стоили дороже других, уволился из зала. Евгения попросила вернуть ей деньги за неиспользованные занятия – 2 083 рубля, так как заниматься с другим тренером она не хотела.

Девушке объяснили, что полностью деньги ей не вернут, так как по договору делается 35-процентный вычет. Посетительница зала согласилась на это, рассчитывая получить около полутора тысяч рублей. Однако ей предложили немногим больше трехсот. После этого Евгения Сидоренко написала жалобу в Роспотребнадзор и собралась подавать иск в суд.

«Вчера после публикации примерно в 19 часов мне позвонила представитель спортклуба, – рассказала Евгения корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Она извинилась за действия клуба и сообщила, что мне возвратят всю неиспользованную сумму без вычетов – 2 083 рубля. Я рада, что клуб адекватно подошел к решению этой проблемы».

Руководитель зала «Цех» Вячеслав Романенко подтвердил, что деньги клиентке были выплачены. Но от дальнейших комментариев отказался.

Просмотров всего: 667

#происшествия #спорт

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Комментарии
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  • Рыба

    Рыба
    2 часа назад

    где тут адекватность? вернули после жалобы.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    "и после публикации администрация зала выплатила ей всю сумму."

    Ага, прямо администратор взяла и со своей зарплаты отдала деньги... Амур Инфо жертва ЕГЭ )))

  • dikan

    dikan
    1 час назад

    Терапевт, где вы увидели что администратор выплатила? Написано администрация.

    Может вам к окулисту?

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    1 час назад

    Терапевт, ошибки в формулировке нет.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    32 минуты назад

    Терапевт"и после публикации администрация зала выплатила ей всю сумму."

    Ага, прямо администратор взяла и со своей зарплаты отдала деньги... Амур Инфо жертва ЕГЭ )))


    Разницу между словом "администрация" и словом "администратор" ощущаешь? Терапевт такой терапевт.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    20 минут назад

    Екатерина PLТерапевт, ошибки в формулировке нет.


    Катя, не обращайте внимание)

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    6 минут назад

    Я в этом зале занимался. В целом зал неплохой, просто бывают заскоки у некоторых сотрудников - то у тренеров, то у администраторов. Но все быстро решается

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