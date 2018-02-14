Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме

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Посетительница благовещенского тренажерного зала «Цех» добилась возвращения денег за неиспользованные занятия с тренером. Евгения Сидоренко обратилась со своей проблемой в редакцию ИА «Амур.инфо», и после публикации администрация зала выплатила ей всю сумму.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска оплатила 12 занятий с тренером. Семь занятий она посетила, а после этого ее тренер, занятия с которым стоили дороже других, уволился из зала. Евгения попросила вернуть ей деньги за неиспользованные занятия – 2 083 рубля, так как заниматься с другим тренером она не хотела.

Девушке объяснили, что полностью деньги ей не вернут, так как по договору делается 35-процентный вычет. Посетительница зала согласилась на это, рассчитывая получить около полутора тысяч рублей. Однако ей предложили немногим больше трехсот. После этого Евгения Сидоренко написала жалобу в Роспотребнадзор и собралась подавать иск в суд.

«Вчера после публикации примерно в 19 часов мне позвонила представитель спортклуба, – рассказала Евгения корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Она извинилась за действия клуба и сообщила, что мне возвратят всю неиспользованную сумму без вычетов – 2 083 рубля. Я рада, что клуб адекватно подошел к решению этой проблемы».

Руководитель зала «Цех» Вячеслав Романенко подтвердил, что деньги клиентке были выплачены. Но от дальнейших комментариев отказался.