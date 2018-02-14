Раненная в Зее женщина дала показания следователям

Незадолго до ЧП со стрельбой и самоубийством подозреваемый житель Зеи приходил к своей падчерице и буянил так, что ей пришлось вызывать полицию. Однако писать заявление на отчима она отказалась, и мужчину отпустили. Теперь следствию предстоит проверить действия полицейских.

Как стало известно, буянившего мужчину после звонка женщины сотрудники полиции забрали в отделение. Но на предложение написать заявление та ответила отказом. Горожанка объяснила, что это обычный бытовой конфликт, отчим ей не угрожал и насилие не применял. Мужчину отпустили, так как у полицейских не было оснований задерживать его.

Законность действий правоохранителей, а также все ли они сделали, чтобы предотвратить трагедию, будет выяснено в ходе расследования, рассказали 14 февраля в амурском следственном управлении. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

Как сообщало Амур.инфо, 11 февраля около 10 часов утра в Зее пожилой мужчина 1958 года рождения стрелял в 35-летнюю падчерицу и ее 16-летнюю племянницу, а после этого покончил собой. По мнению местных жителей, причиной конфликта стала квартира, в которой и произошло ЧП.

Обе пострадавшие получили серьезные ранения. Состояние женщины удалось стабилизировать, поэтому ее отправили в АОКБ для получения специализированной помощи. Она пришла в себя, что дало возможность допросить ее. В состоянии школьницы изменений нет. Сейчас в Зейской больнице рассматривают возможность также отправить девушку в Благовещенск бортом санавиации.