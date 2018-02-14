Соревнования по плаванию среди студентов стартовали в Благовещенске (фото)

В Благовещенске студенты четырех амурских вузов борются за кубок Универсиады-2018. В ее рамках 14 февраля в бассейне «Студенческий» Амурского госуниверситета стартовал первый этап соревнований по плаванию среди учащихся. Участие принимают 30 пловцов.

«На данных соревнованиях участвую за команду БГПУ, представляю команду как представитель, как тренер. В прошлом году на Универсиаде мы заняли первое место, поэтому, естественно, надеемся на первые места», – говорит кандидат в мастера спорта по плаванию Олег Заподобников.

Соревнования будут проходить два дня. Участникам нужно показать себя в трех стилях плавания – вольном, баттерфляе и брассе. Такой турнир в «Студенческом» проходит в третий раз. В общей сложности в рамках Универсиады пройдут соревнования по 11 видам спорта. Плавание – третий по счету. Организаторы рассказывают, что в Благовещенске этот вид спорта не очень популярен: не хватает бассейнов.

В частности, говорит председатель спортивного общества «Буревестник» Илья Шубилин, нет 50-метрового бассейна. Он отмечает, что, несмотря на сложности, спортсмены с удовольствием участвуют во всех соревнованиях.