«Девушка в тумане», «Секретное досье», «Недруги»: кинопремьеры недели

Шесть кинопремьер ждут благовещенцев на этой неделе. Кинотеатры покажут два мультфильма – «Махнем на Луну!» и «Трон эльфов». Любители посмотреть кино на большом экране увидят фильмы: «Девушка в тумане», «Секретное досье», «Недруги», «Уиджи: проклятие Вероники». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Махнем на Луну!

Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема. Выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Но где найти такого дурачка? Разве что послать в космос одного незадачливого кондора, живущего среди людей. Хоть он и портит девять дел из десяти, но сейчас, похоже, его «куриные мозги» окажутся как нельзя кстати.

Актеры: Омар Чапарро, Джессика Седиел, Кристиан де ла Фуэнте, Джей Маммон. Режиссеры: Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт.

Мультфильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ТРЦ «Острова».

Трон эльфов

Юный воин Ламберт получает приглашение на свадьбу принцессы Страны Эльфов. Обрадованный возможностью вновь увидеться с молодой эльфийкой Лийей, он собирается в путь на воздушном корабле. В краю эльфов, между тем, не все спокойно: владычица Темных Эльфов Елена планирует нарушить свадебную церемонию, чтобы, застав врасплох придворных, захватить древний кристалл Черного Дракона.

Актеры: Эшли Боеттчер, Гилберт Боус, Гэвин Хаммон, Джули Натансон. Режиссер: И Гэ, Сун Юэфэн.

Покажут мультфильм в ДК Профсоюзов.

Девушка в тумане

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад.

Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей – ничего. Вскоре в городе появляется инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц…

Актеры: Тони Сервилло, Жан Рено, Алессио Бони, Лоренцо Рикельми. Режиссер: Донато Карризи.

Посмотреть ленту можно в ДК Профсоюзов.

Уиджи: проклятие Вероники

Уиджи – это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий. Тот, кто берет в руки Уиджи, должен знать, что она обладает страшной властью открывать врата чудовищному злу, противостоять которому практически невозможно. Вероника, красивая и веселая старшеклассница, даже представить не могла, чем для нее закончится то, что она считала невинной игрой…

Актеры: Сандра Эскасена, Бруна Гонсалес, Клаудия Плейсер, Иван Чаверо. Режиссер: Пако Пласа.

Покажут фильм в ДК Профсоюзов.

Секретное досье

История Кэтрин Грэм, первой женщины-издателя газеты «Вашингтон пост», и редактора Бена Брэдли. Они вступают в гонку с «Нью-Йорк таймс» за право пролить свет на государственные тайны, скрывавшиеся более 30 лет. Журналистам придется преодолеть свои разногласия и рискнуть карьерой и свободой, чтобы мир узнал правду.

Актеры: Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкёрк. Режиссер: Стивен Спилберг.

Фильм будут показывать в киноцентре «Благовещенск» и ТРЦ «Острова».

Недруги

Когда на твоих глазах льется кровь, когда ты вынужден убивать, ты превращаешься в зверя… После долгих лет войны он дышал злобой, проклинал краснокожих, в каждом из них он видел врага. На исходе войны капитан Блокер получает приказ доставить на родину в Монтану умирающего вождя по кличке Желтый Ястреб. В цепях и кандалах он ведет семью индейцев через земли, где обитают враждебные племена и скрываются беглые преступники, где за каждым камнем поджидает смертельная опасность. Где-то на пути к отряду Блокера пристает обезумевшая от горя вдова, на глазах которой команчи убили ее детей. Эта встреча меняет всё…

Актеры: Скотт Шеперд, Розамунд Пайк, Ава Купер, Стелла Купер. Режиссер: Скотт Купер.

Картину можно посмотреть в ТРЦ «Острова».

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