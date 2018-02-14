В Благовещенском районе осужденные отрабатывают наказание у фермеров

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В Благовещенском районе безработные люди, осужденные на обязательные исправительные работы, могут отбывать наказание в фермерских хозяйствах. По закону, отказаться от предложенной работы эти люди не имеют права.

Начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции по Благовещенскому району, подполковник внутренней службы Андрей Никеенко отметил, что подобная практика применяется для лиц, не имеющих основного места работы.

«Главы сельских поселений участвуют в трудоустройстве этих граждан, – пояснил он. – И, если в пределах муниципалитетов имеются крестьянско-фермерские хозяйства, готовые принять на работу осужденных, мы идем навстречу. Главное, чтобы осужденные были трудоустроены».

С ними так же, как и с обычным работником, заключаются трудовые договоры, они получают зарплату, но, по закону, часть их доходов, определенная судом, удерживается в пользу государства.

Варианты трудоустройства согласовываются в уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники также следят за тем, чтобы осужденные не уклонялись от исполнения трудовых обязанностей. Если они откажутся от работы, их ждет новый суд.

В Благовещенском районе осужденные работают в сельском хозяйстве и сейчас. На прошлой неделе две женщины были трудоустроены в одном из фермерских хозяйств в селе Марково.