В Благовещенском районе осужденные отрабатывают наказание у фермеров
В Благовещенском районе безработные люди, осужденные на обязательные исправительные работы, могут отбывать наказание в фермерских хозяйствах. По закону, отказаться от предложенной работы эти люди не имеют права.
Начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции по Благовещенскому району, подполковник внутренней службы Андрей Никеенко отметил, что подобная практика применяется для лиц, не имеющих основного места работы.
«Главы сельских поселений участвуют в трудоустройстве этих граждан, – пояснил он. – И, если в пределах муниципалитетов имеются крестьянско-фермерские хозяйства, готовые принять на работу осужденных, мы идем навстречу. Главное, чтобы осужденные были трудоустроены».
С ними так же, как и с обычным работником, заключаются трудовые договоры, они получают зарплату, но, по закону, часть их доходов, определенная судом, удерживается в пользу государства.
Варианты трудоустройства согласовываются в уголовно-исполнительной инспекции. Сотрудники также следят за тем, чтобы осужденные не уклонялись от исполнения трудовых обязанностей. Если они откажутся от работы, их ждет новый суд.
В Благовещенском районе осужденные работают в сельском хозяйстве и сейчас. На прошлой неделе две женщины были трудоустроены в одном из фермерских хозяйств в селе Марково.
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