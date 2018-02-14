В 2018 году будут пересажены почки беспрецедентному количеству амурчан

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В Амурской области начали проводить аукционы на оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи при трансплантации почки. В 2018 году планируется, что будет прооперированно беспрецедентное количество больных. Деньги на эти цели выделяются из областного бюджета.

Трансплантация почки – один из трех методов лечения больных с терминальной хронической почечной недостаточностью. Проще говоря, людей, у которых перестали функционировать почки. Без медицинского вмешательства такие люди погибнут. Именно трансплантация, по словам врачей, является самым лучшим методом лечения.

На сегодняшний день в области объявлен аукцион на операцию двум пациентам. Из регионального кошелька на эти цели выделено 2 291 815,90 копеек. Всего на выделенные областные средства донорские почки в 2018 году будут пересажены 10 амурчанам. Раньше в год оперировали 3-5 человек, и только в 2017 году таких было двое.

«Есть федеральная программа ВМП – высоко технологичной медицинской помощи – выделяются квоты, и люди едут в институт трансплантологии в Москве, становятся на учет и ждут там операцию. Но, к сожалению, все эти больные с терминальной хронической почечной недостаточностью. Они до этапа трансплантации почки диализ зависимые и жить в Москве, ожидая трансплантат, а ждать можно очень долго, проблематично. Поэтому трансплантация почки по ВМП у нас осуществляется крайне редко.

Есть еще один путь – сделать операцию за свой счет, но это очень дорого. Самый частый вид трансплантации, который практикуется в Амурской области на протяжении последних 10-12 лет, – это трансплантация за счет средств областного бюджета. Много лет нам целевым образом выделяют деньги на эти цели, заключают договор с центром трансплантации», ­– рассказал Дмитрий Путинцев, заведующий отделением нефрологии АОКБ, главный внештатный нефролог Амурской области.

Амурская область один из немногих регионов, в котором трансплантация почек осуществляется за счет средств областного бюджета в специализированных центрах трансплантации страны

В последнее время победителем подобных аукционов становится Кемеровский центр трансплантологии, куда и отправляются на операцию пациенты. Операцию эту можно провести не всем, кому поставлен диагноз «терминальная хроническая почечная недостаточность» – у многих есть противопоказания. Поэтому сначала по результатам обследований пациентов на трансплантацию отбирают в регионе. Но последнее слово всегда за медицинским центром, где проводится операция.

На данный момент в области в листе ожидания на трансплантацию стоят 15 человек. Диагностировано это заболевание у 180 амурчан. Еще порядка 300 человек уже близки к такому состоянию. Говоря медицинским языком, у них додиализный уровень почечной недостаточности. Самые распространенные заболевания, которые медленно и постепенно приводят к утрате функций почек, – это сахарный диабет, гломерулонефрит, поликистоз почек и гипертоническая болезнь.

На сегодняшний день в области 41 человеку сделана операция по пересадке донорской почки. Чтобы трансплантат функционировал и организм его не отторгал, необходимо принимать очень дорогие лекарства – пациент их получает бесплатно по федеральной госпрограмме.

Но трансплантация – не панацея, подчеркивают врачи, а метод заместительной почечной терапии, то есть лекарство от болезни. Потому что со временем пересаженная почка перестает функционировать. И тогда либо нужно возвращаться на диализную терапию, либо, если позволят все факторы, вновь становиться в очередь на трансплантацию.