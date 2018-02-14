Голосование за народных ведущих началось на Амур.инфо

Акцию «Народный ведущий» телекомпания «Альфа-канал» провела в честь дня рождения – 12 февраля телекомпании исполнилось 17 лет. Народных ведущих «Альфа-канал» отбирает с 2006 года – акция стала традиционной и неизменно пользуется успехом у зрителей. Десятки человек ежегодно приходят на кастинг, чтобы на один день стать ведущими популярных программ.

В финал акции в этом году вышли 10 человек – они и стали ведущими программ «Альфа-новости», «Новости экономики», «Простые вопросы», «Сканер» и «Благовещенск: инструкция по применению».

По традиции, выбрать победителей предстоит зрителям. Познакомиться с работами народных ведущих и проголосовать можно в разделе «Форум» на Амур.инфо. Голосование стартовало, оно продлится до 24 часов воскресенья, 18 февраля. Первая тройка ведущих получит подарки от телекомпании «Альфа-канал».

На первый этап конкурса в 2018 году пришли 67 человек. Почти половина участников попала во второй тур на видеопробы, а в финал вышли 10 человек.