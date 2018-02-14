Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:14 1

Голосование за народных ведущих началось на Амур.инфо

Голосование за народных ведущих началось на Амур.инфо

На сайте Амур.инфо стартовало голосование за народных ведущих 2018 года. Десять непрофессионалов примерили на себя роль телевизионных ведущих 13 февраля.

Акцию «Народный ведущий» телекомпания «Альфа-канал» провела в честь дня рождения – 12 февраля телекомпании исполнилось 17 лет. Народных ведущих «Альфа-канал» отбирает с 2006 года – акция стала традиционной и неизменно пользуется успехом у зрителей. Десятки человек ежегодно приходят на кастинг, чтобы на один день стать ведущими популярных программ.

В финал акции в этом году вышли 10 человек – они и стали ведущими программ «Альфа-новости», «Новости экономики», «Простые вопросы», «Сканер» и «Благовещенск: инструкция по применению».

По традиции, выбрать победителей предстоит зрителям. Познакомиться с работами народных ведущих и проголосовать можно в разделе «Форум» на Амур.инфо. Голосование стартовало, оно продлится до 24 часов воскресенья, 18 февраля. Первая тройка ведущих получит подарки от телекомпании «Альфа-канал».

На первый этап конкурса в 2018 году пришли 67 человек. Почти половина участников попала во второй тур на видеопробы, а в финал вышли 10 человек.

Просмотров всего: 1291

#конкурсы #СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Beverly

    Beverly
    2 часа назад

    А что еще кто-то телевизор смотрит???

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Белогорские торговые точки посоревнуются на празднике проводов зимы

Общество

Денис Пинигин – гость «Простых вопросов»
Общество

В полдень в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель аэрокосмического музея
Общество

На Кольском полуострове тюленей готовят к боевым действиям: обзор прессы