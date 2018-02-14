Голосование за народных ведущих началось на Амур.инфо
На сайте Амур.инфо стартовало голосование за народных ведущих 2018 года. Десять непрофессионалов примерили на себя роль телевизионных ведущих 13 февраля.
Акцию «Народный ведущий» телекомпания «Альфа-канал» провела в честь дня рождения – 12 февраля телекомпании исполнилось 17 лет. Народных ведущих «Альфа-канал» отбирает с 2006 года – акция стала традиционной и неизменно пользуется успехом у зрителей. Десятки человек ежегодно приходят на кастинг, чтобы на один день стать ведущими популярных программ.
В финал акции в этом году вышли 10 человек – они и стали ведущими программ «Альфа-новости», «Новости экономики», «Простые вопросы», «Сканер» и «Благовещенск: инструкция по применению».
По традиции, выбрать победителей предстоит зрителям. Познакомиться с работами народных ведущих и проголосовать можно в разделе «Форум» на Амур.инфо. Голосование стартовало, оно продлится до 24 часов воскресенья, 18 февраля. Первая тройка ведущих получит подарки от телекомпании «Альфа-канал».
На первый этап конкурса в 2018 году пришли 67 человек. Почти половина участников попала во второй тур на видеопробы, а в финал вышли 10 человек.
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