В Благовещенске автобус проехал на запрещающий сигнал светофора (видео)

Обновлено: 16:11



В Благовещенске автолюбитель снял на видео нарушение ПДД водителем пассажирского автобуса. Транспорт проехал перекресток в тот момент, когда светофор для него горел запрещающим сигналом.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Калинина 14 февраля. На кадрах видно, что автобус въезжает на перекресток на желтый сигнал светофора, обозначающий, что движение запрещено, и в следующий миг он сменяется красным.

«Вот так вот, на красный… Хорошо! 946-я девяточка», – говорит за кадром автор ролика.

Согласно КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 5 тысяч рублей. Также возможно лишение нарушителя водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28