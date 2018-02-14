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14февраля
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В Благовещенске автобус проехал на запрещающий сигнал светофора (видео)

В Благовещенске автобус проехал на запрещающий сигнал светофора (видео)

Обновлено: 16:11

В Благовещенске автолюбитель снял на видео нарушение ПДД водителем пассажирского автобуса. Транспорт проехал перекресток в тот момент, когда светофор для него горел запрещающим сигналом.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Калинина 14 февраля. На кадрах видно, что автобус въезжает на перекресток на желтый сигнал светофора, обозначающий, что движение запрещено, и в следующий миг он сменяется красным.

«Вот так вот, на красный… Хорошо! 946-я девяточка», – говорит за кадром автор ролика.

Согласно КоАП РФ, проезд на запрещающий сигнал светофора влечет за собой наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 5 тысяч рублей. Также возможно лишение нарушителя водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1694

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    Такое каждый день вижу .Даже горит красный свет они заезжают на перекрёсток.

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Тоже мне новость! Для таких новостей на гламуринфо надо отдельную рубрику заводить, спрос по насыщению информации будет грандиозный.

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    Два чаю водиле...

  • ROP_35

    ROP_35
    2 часа назад

    Еще одна новость..... писать что ли не чего)) я уже комент на таксиста который "на ходу" пассажира взял оставил.

  • Зарбазан

    Зарбазан
    37 секунд назад

    ROP_35Еще одна новость..... писать что ли не чего)) я уже комент на таксиста который "на ходу" пассажира взял оставил.


    Да не заходите тогда сюда. Увидели заголовок про нарушение ПДД, проходите мимо. Вас что насильно заставляют читать?

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