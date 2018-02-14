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Клуб «Аллюр» зовет амурчан на празднование Масленицы

Клуб «Аллюр» зовет амурчан на празднование Масленицы

В субботу, 17 февраля, конноспортивный клуб «Аллюр» приглашает желающих на традиционное празднование Масленицы. Особенно организаторы ждут в гости всех тех, кто помог клубу в трудное время после пожара.

«Люди нам так помогли! – рассказала руководитель "Аллюра" Ирина Шишова. – Собрали примерно половину необходимой суммы на закупку сена. Люди оказались очень отзывчивыми: кто принес сухари, кто яблоки, кто мешок комбикорма. Пенсионеров столько отозвалось! Поэтому мы всех очень ждем в гости, так как хотим отблагодарить за помощь. И праздник поэтому делаем бесплатным».

Ирина Шишова рассказала, что благодаря поддержке людей уже закуплено 30 рулонов сена, заказано и оплачено еще 120. При расходе три рулона в день запасов хватит примерно на 60 дней.

Празднование Масленицы начнется в 14 часов. Гостей ждут катания на лошадях верхом и в санях. Можно будет принять участие в различных забавах: скачки на метлах, метание валенка, перетягивание каната и другие. Дети примут участие в игровом состязании: им предстоит искать Колобок, преодолевая испытания.

Также праздник не обойдется без сжигания чучела Масленицы. На нее наденут фартук с карманами, куда гости могут положить записки со своими обидами и неприятностями, чтобы все они сгорели вместе с чучелом.

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#животные #праздники

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