Возле Райчихинска незаконно добывали бурый уголь

Сотрудники амурского управления Росприроднадзора и УФСБ России по Амурской области выявили факт незаконной добычи бурого угля в районе Райчихинска. Незаконную добычу нарушители вели при помощи экскаватора Doosan и грузового самосвала Shaanxi. Технику у мужчин изъяли и поместили на специализированную стоянку.

Действия нарушителей подпадают под часть 1 статьи 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства административного дела и лица, причастные к незаконной добыче. Также выясняется размер вреда, причиненного недрам. После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения, сообщает управление Росприроднадзора по Амурской области.

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Екатерина PL