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14февраля
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сегодня, 14:47 3

В Приамурье проверят систему оповещения

В Приамурье проверят систему оповещения
Фото: 360tv.ru

В четверг, 15 февраля, в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Для этого будут привлекать оператора связи и радиостанции УКВ FM вещания.

Проверка пройдет с 10:00 до 11:00. По области на 2-3 минуты включат электросирены. В эфире первой программы «Радио России», ГТРК «Амур», радиостанций УКВ вещания, кабельного телевидения будут переданы сообщения с предупреждениями, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 413

#связь

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Комментарии
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  • Lotos

    Lotos
    3 часа назад

    а на портамуре написано, что 15-го пройдет проверка...

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    2 часа назад

    За 30 лет я, наверно, ни разу не слышал этих сирен, хорошо, что только "учебных". Возникают некоторые опасения, а узнаю ли я своевременно о какой-то настоящей ЧС?

  • я-Птичка

    я-Птичка
    2 часа назад

    Приглашаем вас в центр города: 50 лет октября-Амурская в указанное время. Вы их услышите :-)))

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