В Приамурье проверят систему оповещения
В четверг, 15 февраля, в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Для этого будут привлекать оператора связи и радиостанции УКВ FM вещания.
Проверка пройдет с 10:00 до 11:00. По области на 2-3 минуты включат электросирены. В эфире первой программы «Радио России», ГТРК «Амур», радиостанций УКВ вещания, кабельного телевидения будут переданы сообщения с предупреждениями, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.
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