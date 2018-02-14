В Приамурье проверят систему оповещения

Фото: 360tv.ru

В четверг, 15 февраля, в Амурской области состоится плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Для этого будут привлекать оператора связи и радиостанции УКВ FM вещания.

Проверка пройдет с 10:00 до 11:00. По области на 2-3 минуты включат электросирены. В эфире первой программы «Радио России», ГТРК «Амур», радиостанций УКВ вещания, кабельного телевидения будут переданы сообщения с предупреждениями, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#связь

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Екатерина PL