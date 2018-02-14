В Благовещенске таксист на ходу посадил в машину пассажира (видео)

Обновлено: 16:04



В Благовещенске сняли на видео странные маневры автомобиля такси. Водитель посадил в свою машину пассажира посреди проезжей части. Кроме того, он развернулся на перекрестке не по правилам.

Ролик был снят в минувшее воскресенье, 11 февраля, на пересечении улиц Амурской и 50-летия Октября. На кадрах видно, что таксист маневрировал в то время, как проезжую часть переходили люди, а для машин горел запрещающий сигнал светофора.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях таксиста усматриваются признаки нарушений части 1 статьи 12.12 КоАП РФ – проезд на запрещающий сигнал светофора, а также части 1 статьи 12.15 – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. По данному факту проведут проверку.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28