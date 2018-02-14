Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:46 7

В Благовещенске таксист на ходу посадил в машину пассажира (видео)

В Благовещенске таксист на ходу посадил в машину пассажира (видео)

Обновлено: 16:04

В Благовещенске сняли на видео странные маневры автомобиля такси. Водитель посадил в свою машину пассажира посреди проезжей части. Кроме того, он развернулся на перекрестке не по правилам.

Ролик был снят в минувшее воскресенье, 11 февраля, на пересечении улиц Амурской и 50-летия Октября. На кадрах видно, что таксист маневрировал в то время, как проезжую часть переходили люди, а для машин горел запрещающий сигнал светофора.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что в действиях таксиста усматриваются признаки нарушений части 1 статьи 12.12 КоАП РФ – проезд на запрещающий сигнал светофора, а также части 1 статьи 12.15 – нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги. По данному факту проведут проверку.

Видео: instagram.com/skaner_dtp28

Просмотров всего: 1722

#происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Ай ай ай, ой ой ой, трагедия, ага...

  • Геральт

    Геральт
    4 часа назад

    даниможетбыть. чтоб таксист, да нарушал.... это явно подставной автомобиль, хочет опорочить честь таксистов.

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Геральт

    даниможетбыть. чтоб таксист, да нарушал.... это явно подставной автомобиль, хочет опорочить честь таксистов.



    Да не может быть, чтоб таксист, да не нарушал :)

  • lana78

    lana78
    4 часа назад

    терапевт, сам так водишь? сдай права сразу, не бери грех на душу

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    lana78

    терапевт, сам так водишь? сдай права сразу, не бери грех на душу



    Указывать мужу будешь где и кому ему сдать права, ага...

  • ROP_35

    ROP_35
    2 часа назад

    Новость вообще не о чем.... полный фуфел...

    Вы бы еще написали, что сегодня Главный редактор почистил зубы зубным порошком, а не зубной пастой ))))))))))))))))))) вах вах вах... )))

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    ROP_35Новость вообще не о чем.... полный фуфел...

    Вы бы еще написали, что сегодня Главный редактор почистил зубы зубным порошком, а не зубной пастой ))))))))))))))))))) вах вах вах... )))


    Нормальная новость, показали еще одного дебила на всю область. Лица, конечно, не видно, но стало понятно, что очередной олигофрен работает в такси "Максим".

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Мошенники активно обманывают амурчан в Интернете
Происшествия 2

Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
Происшествия

Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке
Общество 7

Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме