Амурчанин попал под суд за то, что сам сделал себе ружье

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Житель села Крещеновка Ивановского района сделал самодельное оружие из трубки и деревянного бруска. Получившееся ружье исправно стреляло – мужчина сам это проверил. Он планировал использовать его для охоты на птицу: утку, фазана, голубя.

Хозяин самодельного оружия хранил его на зимней кухне до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 УК РФ: незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

Согласно заключению эксперта, это самодельное оружие является «одноствольным гладкоствольным, огнестрельным оружием, изготовленным полностью самодельным способом, пригодным для производства выстрелов, без ресурса запаса прочности».

В ходе расследования уголовного дела «оружейник» полностью признал свою вину. Прокурор Ивановского района утвердил обвинительное заключение, и 13 февраля дело направили в суд.

За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.