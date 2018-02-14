Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:10 5

Амурчанин попал под суд за то, что сам сделал себе ружье

Амурчанин попал под суд за то, что сам сделал себе ружье
Фото: www.balakovo.ru

Житель села Крещеновка Ивановского района сделал самодельное оружие из трубки и деревянного бруска. Получившееся ружье исправно стреляло – мужчина сам это проверил. Он планировал использовать его для охоты на птицу: утку, фазана, голубя.

Хозяин самодельного оружия хранил его на зимней кухне до тех пор, пока его не изъяли сотрудники полиции. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223 УК РФ: незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.

Согласно заключению эксперта, это самодельное оружие является «одноствольным гладкоствольным, огнестрельным оружием, изготовленным полностью самодельным способом, пригодным для производства выстрелов, без ресурса запаса прочности».

В ходе расследования уголовного дела «оружейник» полностью признал свою вину. Прокурор Ивановского района утвердил обвинительное заключение, и 13 февраля дело направили в суд.

За совершение указанного преступления может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 900

#происшествия #суды

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    Помню в советские времена мы пацанами делали подобные оружия и назывались они самопалами.

  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    бЫЛО ТАКОЕ И ПУГАЧИ ДЕЛАЛИ.СКОЛЬКО БЫ НАРОДУ ПЕРЕСАДИЛИ В ТО ВРЕМЯ.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    ММС

    Помню в советские времена мы пацанами делали подобные оружия и назывались они самопалами.



    Оставайтесь на месте, за вами уже выехали...

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    Это да 64

    бЫЛО ТАКОЕ И ПУГАЧИ ДЕЛАЛИ.СКОЛЬКО БЫ НАРОДУ ПЕРЕСАДИЛИ В ТО ВРЕМЯ.



    За вами тоже выехали)))

  • tankist btb

    tankist btb
    53 минуты назад

    а ствол может и разорвать. как в детстве делали и в костре проверяли. только чем он его заряжал. мы так спичками

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Мошенники активно обманывают амурчан в Интернете
Происшествия 2

Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
Происшествия

Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке
Общество 7

Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме