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сегодня, 13:59 1

Двух амурчан будут судить за вымогательство более миллиона рублей

Двух амурчан будут судить за вымогательство более миллиона рублей
Фото: nao24.ru

Двух амурчан обвиняют в вымогательстве с угрозой насилия. Чтобы на время следствия они не могли скрыться или оказывать давление на потерпевшего, 14 февраля Благовещенский городской суд вынес решение о заключении их под стражу.

Мужчины вымогали чужое имущество под угрозой применения насилия, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Как стало известно Амур.инфо из источника, близкого к следствию, амурчан будут судить за вымогательство более одного миллиона рублей.

Уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 163 УК РФ было возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области, а затем передано для расследования в СЧ СУ УМВД России по Амурской области.

С ходатайством о заключении обвиняемых под стражу обратился следователь. Он посчитал, что мужчины, оставаясь на свободе, могут скрыться от следствия или оказывать давление на потерпевшего и других участников судопроизводства, чтобы они изменили свои показания.

Несмотря на то, что обвиняемые просили о более мягкой мере пресечения – один из них был за домашний арест – суд встал на сторону следствия. Амурчане, по решению суда, заключены под стражу на два месяца.

За тяжкое преступление в котором их обвиняют, им грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба городского суда.

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#закон #криминал #финансы

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Правильное решение,чтоб другим не угрожали,раз пройдет будут ещё повторять,пусть лет 7 посидят,подумают,правильно ли поступали.

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