В январе в Китай по нефтепроводу отправлено рекордное количество нефти

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По состоянию на 31 января 2018 года, общий объем транспортировки нефти в Китай по нефтепроводу достиг 112,88 миллиона тонн.

Россия является одним из важных поставщиков нефти в Китай. Долгое время Китай импортировал сырую нефть из России в основном по железным дорогам, однако этот способ отличается большими рисками и высокими транспортными издержками.

Нефтепровод «Россия – Китай» был официально сдан в эксплуатацию 1 января 2011 года. Он берет начало в приемно-сдаточном пункте нефтеперекачивающей станции «Сковородино» Амурской области, пересекает китайско-российскую границу, территорию провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия и заканчивается в городе Дацин провинции Хэйлунцзян.

1 января 2018 года Китай официально ввел в коммерческую эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода «Мохэ – Дацин», что позволяет увеличить объем поставок сырой нефти из России в Китай по этому нефтепроводу с 15 до 30 миллионов тонн в год.