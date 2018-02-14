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сегодня, 13:35 10

В январе в Китай по нефтепроводу отправлено рекордное количество нефти

В январе в Китай по нефтепроводу отправлено рекордное количество нефти
Фото: lenta.ru

За январь 2018 года объем поставок нефти в Китай по нефтепроводу «Россия – Китай» составил 2,41 миллиона тонн, сообщает «Синьхуа». Это на 66 % больше показателя того же периода 2017 года. Отметка в два миллиона тонн преодолена впервые.

По состоянию на 31 января 2018 года, общий объем транспортировки нефти в Китай по нефтепроводу достиг 112,88 миллиона тонн.

Россия является одним из важных поставщиков нефти в Китай. Долгое время Китай импортировал сырую нефть из России в основном по железным дорогам, однако этот способ отличается большими рисками и высокими транспортными издержками.

Нефтепровод «Россия – Китай» был официально сдан в эксплуатацию 1 января 2011 года. Он берет начало в приемно-сдаточном пункте нефтеперекачивающей станции «Сковородино» Амурской области, пересекает китайско-российскую границу, территорию провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия и заканчивается в городе Дацин провинции Хэйлунцзян.

1 января 2018 года Китай официально ввел в коммерческую эксплуатацию вторую ветку российско-китайского нефтепровода «Мохэ – Дацин», что позволяет увеличить объем поставок сырой нефти из России в Китай по этому нефтепроводу с 15 до 30 миллионов тонн в год.

Просмотров всего: 549

#Китай #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Голосуйте за Путена и тогда ещё в 3 раза побьют рекорд!!!

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Эй ты! А где мои денежки с этой нефти? Вроде как все ресурсы принадлежат народу, или нет?

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Едерасты одни по кругу, всё себе в карман пихают, нажраться никак не могут...

  • ООШШ

    ООШШ
    2 часа назад

    Не обсуждают,видать никого эта новость не порадовала,цены на бензин выросли до 40 рублей,а за ним и всё остальное,не радостно...

  • Мира

    Мира
    2 часа назад

    А нам-то как радостно от этой новости... И вообще от этого нефтепровода..

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    2 часа назад

    Радость от разворовывания недр России. И главное, что за это никому ничего не будет.

  • oenesterov

    oenesterov
    48 минут назад

    Терапевт

    Эй ты! А где мои денежки с этой нефти? Вроде как все ресурсы принадлежат народу, или нет?



    а вы вообще кто? вы эту нефть разведовали, добывали?



  • КанзаС

    КанзаС
    42 минуты назад

    Распродажа! Недорого! Налетай: Лес,Нефть,Газ,Уголь( и до фига ещё чего) ! На благо Родины торговля!

  • oenesterov

    oenesterov
    25 минут назад

    подтянулись владельцы недр российских, они же аудиторы чужих карманов... :)

  • AК-47

    AК-47
    19 минут назад

    Терапевт

    Эй ты! А где мои денежки с этой нефти? Вроде как все ресурсы принадлежат народу, или нет?



    Нет там твоего ни копейки!

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