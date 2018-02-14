Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:11 19

Благовещенцы интересуются происхождением полыньи на Зее

Благовещенцы интересуются происхождением полыньи на Зее
Фото: instagram.com

В социальных сетях Благовещенска стали появляться фотографии большой полыньи на реке Зее в районе областного центра. Авторы пишут, что природным явлением любуются автомобилисты, проезжающие по мосту через реку, и рыбаки. По поводу происхождения полыньи строят различные предположения.

Видео с незамерзающим обширным участком реки разместили в нескольких благовещенских пабликах.

«Здесь снег и лед идет, а вот смотрим – большое озеро посреди Зеи. И оно идет почти до самой Амурской,1, там заканчивается. То ли от котельной выброс, то ли что, непонятно, но факт остается фактом – вода здесь не замерзает, парит, и можно купаться, видимо, если оно с подогревом. Даже журчит, как летом», – прокомментировал автор видео.

В подписи к фотографиям полыньи сказано, что интересное природное явление вызывает интерес очевидцев. Незамерзающий участок реки привлекает внимание автомобилистов, проезжающих по мосту через Зею, и рыбаков.

В другом паблике высказывается надежда, что это явление не вызвано сточными водами.

В отделе гидрологии Амурского гидрометцентра рассказали, что ничего страшного в появлении полыньи нет.

«Полыньи на Зее появляются эпизодически. Образуются они, потому что река зарегулирована, а это явление как раз характерно для зарегулированных рек. Река называется зарегулированной, если на ней установлено искусственное гидротехническое сооружение, в данном случае Зейская ГЭС», – прокомментировали в отделе.

Никакого влияния на гидрологический режим, по словам специалистов, эта полынья не оказывает. В отделе водных ресурсов по Амурской области объяснили, что информацию о сточных водах либо каких-то происшествиях на водных объектах по закону должны предоставлять водопользователи – организации, у которых есть разрешение на забор и сброс сточных вод в водоемы.

Но оперативной информации по поводу нарушений в федеральную структуру за последнее время не поступало.

Фото, видео: instagram.com, автор amur.bloger

Просмотров всего: 3265

#природа

распечатать

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    5 часов назад

    В Б...агдаде все спокойно...

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    это из-за трещины в платине

  • бабаяга

    бабаяга
    5 часов назад

    Блин, в магазинах наблюдается повышенный ажиотаж

  • ППШ

    ППШ
    5 часов назад

    это катастрофа...

    собаки насцали безнадзорные.

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    Там радиоактивные отходы сбросили, вот и не замерзает, инфа 100%, мне один человек рассказал из этих!!!

  • ямщик

    ямщик
    4 часа назад

    Если она так зарегулирована, то почему ж в прошлые годы полыньи не было?

  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    ЭТО ИНОПЛАНЕТЯНЕ БАЗУ ВОЗЛЕ БЛАГОВЕЩЕНСКА УСТРОИЛИ!

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Это сточные воды от областного противотуберкулезного диспансера, который расположен на улице Литейной. Ничего здесь удивительного, эта полынья образуется каждый год в этом месте.

  • виктор мел

    виктор мел
    3 часа назад

    врут

  • позитивный

    позитивный
    3 часа назад

    Странно.. каждый день езжу и не видел

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Stat

    Это сточные воды от областного противотуберкулезного диспансера, который расположен на улице Литейной. Ничего здесь удивительного, эта полынья образуется каждый год в этом месте.



    Врешь ты все. И про сточные воды и про то, что каждый год полынья.

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    ямщик

    Stat

    Это сточные воды от областного противотуберкулезного диспансера, который расположен на улице Литейной. Ничего здесь удивительного, эта полынья образуется каждый год в этом месте.



    Врешь ты все. И про сточные воды и про то, что каждый год полынья.



    мне лично ФСБэшник говорил что радиоактивные отходы скинули

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    А где их взяли, эти отходы?

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    ямщик

    А где их взяли, эти отходы?



    с Воронежа привезли, с ихней АЭС

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Терапевт

    ямщик

    А где их взяли, эти отходы?



    с Воронежа привезли, с ихней АЭС



    А что ж мимо Красноярска проехали?

  • Терапевт

    Терапевт
    2 часа назад

    ямщик

    Терапевт

    ямщик

    А где их взяли, эти отходы?



    с Воронежа привезли, с ихней АЭС



    А что ж мимо Красноярска проехали?



    Проехали...

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    Терапевт

    ямщик



    А что ж мимо Красноярска проехали?



    Проехали...



    Вот я и спрашиваю, почему там не сгрузили?

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    АПЛ заходила, но об этом не рекомендуется говорить.

  • chuma

    chuma
    18 минут назад

    В гости?

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Тындинском районе произошло землетрясение
Общество 2

Амурская область страдает от загрязнения водоемов
Общество 4

«Ледяные грибы» выросли на Бурейском водохранилище
Общество 2

Полнолуние помогло задержать браконьеров в Амурской области