Благовещенцы интересуются происхождением полыньи на Зее

Фото: instagram.com

В социальных сетях Благовещенска стали появляться фотографии большой полыньи на реке Зее в районе областного центра. Авторы пишут, что природным явлением любуются автомобилисты, проезжающие по мосту через реку, и рыбаки. По поводу происхождения полыньи строят различные предположения.

Видео с незамерзающим обширным участком реки разместили в нескольких благовещенских пабликах.

«Здесь снег и лед идет, а вот смотрим – большое озеро посреди Зеи. И оно идет почти до самой Амурской,1, там заканчивается. То ли от котельной выброс, то ли что, непонятно, но факт остается фактом – вода здесь не замерзает, парит, и можно купаться, видимо, если оно с подогревом. Даже журчит, как летом», – прокомментировал автор видео.

В подписи к фотографиям полыньи сказано, что интересное природное явление вызывает интерес очевидцев. Незамерзающий участок реки привлекает внимание автомобилистов, проезжающих по мосту через Зею, и рыбаков.

В другом паблике высказывается надежда, что это явление не вызвано сточными водами.

В отделе гидрологии Амурского гидрометцентра рассказали, что ничего страшного в появлении полыньи нет.

«Полыньи на Зее появляются эпизодически. Образуются они, потому что река зарегулирована, а это явление как раз характерно для зарегулированных рек. Река называется зарегулированной, если на ней установлено искусственное гидротехническое сооружение, в данном случае Зейская ГЭС», – прокомментировали в отделе.

Никакого влияния на гидрологический режим, по словам специалистов, эта полынья не оказывает. В отделе водных ресурсов по Амурской области объяснили, что информацию о сточных водах либо каких-то происшествиях на водных объектах по закону должны предоставлять водопользователи – организации, у которых есть разрешение на забор и сброс сточных вод в водоемы.

Но оперативной информации по поводу нарушений в федеральную структуру за последнее время не поступало.

Фото, видео: instagram.com, автор amur.bloger