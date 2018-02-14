Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:34 3

Жители благовещенской десятиэтажки остались без воды из-за двух порывов на водоводе

Жители благовещенской десятиэтажки остались без воды из-за двух порывов на водоводе

Жители 10-этажного дома в Благовещенске по адресу: улица Строителей, 66, несколько дней страдают от перебоев с водоснабжением. Причиной стали два порыва на водоводе. Воды в доме – ни горячей, ни холодной – нет и сейчас. Специалисты работают над устранением проблемы.

«Позавчера в обед воду выключили, вчера не было весь день, сегодня продолжается такая же история. Вчера вечером еще как-то включили на пару часов, потом опять отключили», – рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома Екатерина.

Она уточнила, что подвоз воды жильцам осуществляется, но в неудобном режиме. «Водовозка к нам приезжает, когда ей вздумается. Сегодня приехала в 11-м часу дня. Мы даже воды не можем набрать, не получается», – жалуется горожанка.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что перебои с водоснабжением в доме возникли из-за двух порывов на водоводе. Один произошел накануне, 13 февраля. Вечером проблему устранили, воду жильцам дали, однако ночью 14 февраля возник еще один порыв.

В первом случае аварийные работы осложнялись тем, что порыв случился на участке, расположенном под фундаментом. Сейчас специалисты работают над устранением второго порыва. Водоснабжение жильцам постараются вернуть сегодня, 14 февраля.

Просмотров всего: 1406

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Баловник

    Баловник
    6 часов назад

    Авария на аварии. А вопрос только один " зачем нам акс?".

  • Dmitriy4815

    Dmitriy4815
    5 часов назад

    Воды нет только с 6-го по 10-й подьезд

  • Дубовицкая

    Дубовицкая
    3 часа назад

    Тайвань без приключений жить не может.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Мошенники активно обманывают амурчан в Интернете
Происшествия 2

Уголовное дело экс-руководителя амурских судебных приставов передали в суд
Происшествия

Состояние благовещенца, напавшего на врача, оценят психиатры в Усть-Ивановке
Общество 7

Благовещенский спортклуб вернул клиентке деньги в полном объеме