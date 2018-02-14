Жители благовещенской десятиэтажки остались без воды из-за двух порывов на водоводе

Жители 10-этажного дома в Благовещенске по адресу: улица Строителей, 66, несколько дней страдают от перебоев с водоснабжением. Причиной стали два порыва на водоводе. Воды в доме – ни горячей, ни холодной – нет и сейчас. Специалисты работают над устранением проблемы.

«Позавчера в обед воду выключили, вчера не было весь день, сегодня продолжается такая же история. Вчера вечером еще как-то включили на пару часов, потом опять отключили», – рассказала ИА «Амур.инфо» жительница дома Екатерина.

Она уточнила, что подвоз воды жильцам осуществляется, но в неудобном режиме. «Водовозка к нам приезжает, когда ей вздумается. Сегодня приехала в 11-м часу дня. Мы даже воды не можем набрать, не получается», – жалуется горожанка.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» ИА «Амур.инфо» сообщили, что перебои с водоснабжением в доме возникли из-за двух порывов на водоводе. Один произошел накануне, 13 февраля. Вечером проблему устранили, воду жильцам дали, однако ночью 14 февраля возник еще один порыв.

В первом случае аварийные работы осложнялись тем, что порыв случился на участке, расположенном под фундаментом. Сейчас специалисты работают над устранением второго порыва. Водоснабжение жильцам постараются вернуть сегодня, 14 февраля.